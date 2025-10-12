Спаллетти включил Хвичу, Тотти, Салаха, де Росси, Джеко, Шченсного, Кулибали, Киву в сборную игроков, которых он тренировал в клубах. Футболистов «Зенита» нет
Лучано Спаллетти составил символическую сборную из игроков, которых тренировал.
В состав вошли только те футболисты, которые работали с итальянцем в клубах. За свою тренерскую карьеру Спаллетти возглавлял «Зенит», «Интер», «Наполи», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи», «Анкону» и сборную Италии.
Состав сборной:
Вратарь: Войцех Шченсны («Рома»).
Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба – «Наполи»), Кристиан Киву («Рома»), Марек Янкуловски («Удинезе»).
Полузащитники: Давид Писарро, Даниэле де Росси, Мохамед Салах, Франческо Тотти (все – «Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Нападающий: Эдин Джеко («Рома»).
