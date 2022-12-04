Мбаппе лидирует по «гол+пас» на ЧМ-2022. У него 5 (3+2) очков, у Месси, Мораты и Бруну – по 4
Килиан Мбаппе стал единоличным лидером по результативным действиям на ЧМ-2022.
Форвард сборной Франции отдал голевой пас нападающему Оливье Жиру на 44-й минуте игры 1/8 финала с Польшей.
Теперь у футболиста, представляющего «ПСЖ», 5 очков по системе «гол+пас»: 3 гола и 2 ассиста.
У Лионеля Месси (Аргентина), Бруну Фернандеша (Португалия), Альваро Мораты (Испания) – по 4 результативных действия.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
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