Мбаппе лидирует по «гол+пас» на ЧМ-2022. У него 5 (3+2) очков, у Месси, Мораты и Бруну – по 4

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Килиан Мбаппе стал единоличным лидером по результативным действиям на ЧМ-2022.

Форвард сборной Франции отдал голевой пас нападающему Оливье Жиру на 44-й минуте игры 1/8 финала с Польшей.

Теперь у футболиста, представляющего «ПСЖ», 5 очков по системе «гол+пас»: 3 гола и 2 ассиста.

У Лионеля Месси (Аргентина), Бруну Фернандеша (Португалия), Альваро Мораты (Испания) – по 4 результативных действия.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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