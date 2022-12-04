Мбаппе лидирует по «гол+пас» на ЧМ-2022. У него 5 (3+2) очков, у Месси, Мораты и Бруну – по 4

стал единоличным лидером по результативным действиям на .

Форвард сборной Франции отдал голевой пас нападающему Оливье Жиру на 44-й минуте игры 1/8 финала с Польшей.

Теперь у футболиста, представляющего , 5 очков по системе «гол+пас»: 3 гола и 2 ассиста.

У Лионеля Месси ( ), Бруну Фернандеша ( ), Альваро Мораты (Испания) – по 4 результативных действия.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ