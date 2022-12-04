18-летняя Шнайдер о возможности смены гражданства: «Меня учили быть патриотом страны. И это мое «я», которое не смогу перешагнуть»

109-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала то, что переехала в США и играет за университетскую команду. На прошлой неделе 18-летняя россиянка взяла крупнейший титул в карьере.

– Очень переживала, что мы больше не сможем играть, что у меня не будет возможности ездить по турнирам. Потому что я видела, как другие спортсмены из России не могут участвовать в тех или иных соревнованиях.

И когда все это начинало буйствовать: сначала забрали флаг, гимн, потом с формы убрали триколор, как некоторые страны начали закрывать границы, а мне еще начали приходить письма: «Извините, вы не можете играть турнир», – начала задумываться, что будет, если объявят полную дисквалификацию и русским нельзя будет играть вообще никакие турниры. И как сидеть в России без плана, тренера, с кем тренироваться? Напрягала эта ситуация.

– Возможное отсутствие будущего?

– Да. Что будет дальше? Я всегда знала, что у меня все равно будет возможность играть матчи с хорошими игроками. А в России я этого не понимала, пугало то, что я не смогу играть.

– Спрашивают ли местные про Россию и жизнь здесь?

– Иногда еще и очень смешные вопросы задают – они всегда меня забавляют. В Америке интересуются тем, а холодно ли сейчас. До сих пор все удивляются, что я из России – насколько это далеко.

В Европе очень часто, когда все только начиналось, спрашивали: «А безопасно ли жить в России?». Я же отвечала, что это самое безопасное место для меня на всей планете. Спрашивали, как дела с политикой, экономикой. В Европе чаще встречала какую-то неприязнь, в Америке такого нет, здесь вообще адекватно.

– Как справляетесь с давлением из-за мировой ситуации?

– Естественно, ощущается, но не сказала бы, что в негативном ключе – это придает сил. Какая-то злость, желание доказать, что будет так и никак по-другому. Все, что творится, конечно, ужас, но связывать спорт и всю эту ситуацию – неправильно.

Когда смотришь на наших спортсменов, которые не выступают на соревнованиях, жалко их, потому что они все детство занимались своим делом. А у них отбирают эту возможность. Благодарна WTA и ATP, что мы хотя бы можем выступать.

– Если встанет этот выбор, смена гражданства – обсуждаемая тема?

– Мы часто обсуждаем это с нашими игроками, но я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это мое «я», которое не смогу перешагнуть.

– Тренеры советовали пойти на это?

– Тренеры говорили, что я могу играть за другую страну, и тогда у меня будет больше возможностей. Потому что русских недолюбливают: не дают такие хорошие контракты, как европейцам или американцам.

Я работала с тренером из Казахстана, кто предлагал выступать за их страну. Но я не согласилась, потому что, когда такой тяжелый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать. Я люблю нашу страну. Поэтому в будущем хочу выступать на Олимпийских играх под нашим флагом.

– Верите, что это произойдет в 2024-м?

– Да, я бы хотела. Не хочу быть пессимисткой, так что, надеюсь, все нормализуется. По рейтингу на Игры попадают четыре человека от каждой страны, поэтому будем работать, чтобы быть в топ-4. Сегодня это Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Александрова. Для этого у меня два года.

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