Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Бруну – 3-й. Роналду и Неймара нет в списке
Сайт Goal.com представил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022.
Лидирует в нем нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке – форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьей – полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш.
В список не попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Бразилии Неймар.
Рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com:
1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Килиан Мбаппе (Франция);
3. Бруну Фернандеш (Португалия);
4. Коди Гакпо (Нидерланды);
5. Маркус Рэшфорд (Англия);
6. Каземиро (Бразилия);
7. Антуан Гризманн (Франция);
8. Хаким Зиеш (Марокко);
9. Тео Эрнандес (Франция);
10. Ашраф Хакими (Марокко).
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