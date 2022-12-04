Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Бруну – 3-й. Роналду и Неймара нет в списке

Сайт Goal.com представил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку .

Лидирует в нем нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке – форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьей – полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш.

В список не попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Бразилии Неймар.

Рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com:

1. Лионель Месси (Аргентина);

2. Килиан Мбаппе (Франция);

3. Бруну Фернандеш (Португалия);

4. Коди Гакпо (Нидерланды);

5. (Англия);

6. Каземиро (Бразилия);

7. (Франция);

8. Хаким Зиеш (Марокко);

9. Тео Эрнандес (Франция);

10. Ашраф Хакими (Марокко).

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