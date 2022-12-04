Фанаты сборной Сербии кричали «Убивай албанцев» и «Косово – сердце Сербии» на матче со Швейцарией

Фанаты сборной Сербии скандировали ненавистнические кричалки на матче со Швейцарией.

Об этом рассказал болельщик Хасан Ррахмани, посетивший игру 3-го тура группового этапа , которая прошла на стадионе «974» и завершилась победой со счетом 3:2.

Ррахмани пришел на матч с флагом Албании, который у него отобрали на входе на арену. При этом, как рассказал болельщик, на стадионе было множество фанатов сборной Сербии, которые демонстрировали фашистские символы.

«Я был совершенно ошарашен, увидев количество фашистских лозунгов, футболок и флагов», – сказал Ррахмани для Observer.

Как утверждает болельщик, поклонник сборной Сербии пели оскорбительные для албанцев песни со словом «шиптар» (пренебрежительное прозвище этого народа в южнославянских языках – Sports.ru). Также они скандировали: «Убивай, убивай, убивай албанцев» и «Косово – сердце Сербии».

Когда Ррахмани забирал албанский флаг из пункта хранения вещей, там находились болельщики сборной Сербии. По его словам, на выходе со стадиона на него напали «семь или восемь сербов».

«Они пихнули меня, сказав: «Иди на ###, шиптар». Они бросались в меня водой. Я попытался уйти, но семь или восемь здоровенных парней последовали за мной. В конце концов я побежал навстречу полиции, которая ничего не сделала.

Все, что произошло в тот вечер, было просто пугающим. Я ждал, что хорошо проведу вечер, но все эти события возродили воспоминания о прошлом, которые, как я думал, ушли», – сказал Ррахмани.

Болельщик отметил, что полиция отпустила фанатов сборной , которые его преследовали, и не стала их наказывать.

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