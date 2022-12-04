Дрэймонд Грин: «Леброн превзошел Джордана. В 2005-м он стал лучшим в НБА, в 2020-м он по-прежнему был лучшим»

4-кратный чемпион в составе Дрэймонд Грин считает звездного форварда величайшим баскетболистом в истории.

«Леброн Джеймс – номер один. Посмотрите, чего он достиг. Брон начал карьеру в 2003 году. К 2005-му он стал лучшим игроком НБА. А в 2020-м он по-прежнему был лучшим игроком НБА. Он оставался лучшим, независимо от того, как менялась игра.

Взгляните на команды, которые Брон привел к чемпионству или вывел в финал. не сталкивался каждый год с величайшей командой всех времен и не побеждал ее.

Никто за всю историю баскетбола не умел делать на площадке того, что делает Брон. Джордан умел практически все то же самое, за исключением передач. Я люблю Эм Джея, он невероятен. Мы все хотели быть похожими на него. Я ношу майку с 23-м номером в его честь. Но Брон превзошел Эм Джея», – заявил Грин.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»