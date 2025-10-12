Игрок «Амкара» Галлямов забил «Акрону-2» после навеса. Защитник подавал с края штрафной, мяч закрутился в ворота

Эмиль Галлямов забил необычный гол «Акрону-2» в Leon Второй лиге Б.

Команды встречались в 25-м туре группы 4 соревнования, пермский клуб победил 3:0. На 35-й минуте Галлямов открыл счет в матче: защитник навесил с края штрафной, но мяч закрутился в ворота, никого не коснувшись.

После 25 туров группы 4 Второй лиги Б «Амкар» возглавляет таблицу, «Акрон-2» идет 11-м. В следующем матче клуб из Перми 19 октября сыграет в гостях с барнаульским «Динамо», тольяттинцы в тот же день примут «Крылья Советов-2».