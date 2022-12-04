грубо отреагировал на слова тренера сборной Сербии после 2-го гола .

Сообщалось, что выкрикнул «Я #### ваших шиптарских матерей!» после гола Душана Влаховича.

После этих слов полузащитник сборной Швейцарии схватился за гениталии и выкрикнул: «Я ##### твою мать. Иди и отсоси мне, чертов мудак!»

Этот жест Джаки возмутил запасных игроков сборной . Они вскочили со скамейки, а запасной вратарь даже получил желтую карточку.

«Футбол – игра эмоций. Для меня эмоции – это важная часть футбола», – сказал Джака после игры.

Матч завершился победой Швейцарии со счетом 3:2. В матче 1/8 финала команда встретится с Португалией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ