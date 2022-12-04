Джака схватился за гениталии и крикнул «Я ##### твою мать! Отсоси, мудак!» До этого тренер Сербии кричал «Я #### ваших шиптарских матерей»

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Гранит Джака грубо отреагировал на слова тренера сборной Сербии после 2-го гола Швейцарии.

Сообщалось, что Драган Стойкович выкрикнул «Я #### ваших шиптарских матерей!» после гола Душана Влаховича.

После этих слов полузащитник сборной Швейцарии схватился за гениталии и выкрикнул: «Я ##### твою мать. Иди и отсоси мне, чертов мудак!»

Этот жест Джаки возмутил запасных игроков сборной Сербии. Они вскочили со скамейки, а запасной вратарь Предраг Райкович даже получил желтую карточку.

«Футбол – игра эмоций. Для меня эмоции – это важная часть футбола», – сказал Джака после игры.

Матч завершился победой Швейцарии со счетом 3:2. В матче 1/8 финала команда встретится с Португалией.

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