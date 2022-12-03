Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Лагрейд – 2-м, Реес – 3-м, Самуэльссон – 4-м, Жаклен – 5-м

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4 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:11

3. Роман Реес (Германия) – 0:29

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0:36

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 0:40

6. Филип Андерсен (Норвегия) – 0:50

Дата проведения
4 декабря, 14.15
Онлайн гонки

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Роман Реес
4  Себастьян Самуэльссон
5  Эмильен Жаклен
6  Филип Андерсен
7  Йоханнес Дале
8  Йеспер Нелин
9  Давид Цобель
10  Ветле Шостад Кристиансен
11  Бенедикт Долль
12  Йоханнес Кюн
13  Мартин Понсилуома
14  Кентен Фийон-Майе
15  Фабьен Клод
16  Никлас Хартвег
17  Юстус Штрелов
18  Тарьей Бо
19  Адам Раннелс
20  Шон Доэрти
21  Яков Фак
22  Витаутас Строля
23  Кэмпбелл Райт
24  Тьерри Ланже
25  Дмитрий Шамаев
26  Флоран Клод
27  Антонин Гигонна
28  Михал Шима
29  Филипп Наврат
30  Артем Прима
31  Теро Сеппяля
32  Михал Крчмарж
33  Олли Хииденсало
34  Эрик Перро
35  Эмильен Клод
36  Богдан Цымбал
37  Вацлав Червенка
38  Алекс Цисар
39  Давид Коматц
40  Тарас Лесюк
41  Джейк Браун
42  Томаш Микишка
43  Томмазо Джакомель
44  Феликс Ляйтнер
45  Харальд Леммерер
46  Ловро Планко
47  Симон Эдер
48  Антон Видмар
49  Жереми Финелло
50  Георг Мариан Колтеа
51  Микулаш Карлик
52  Рене Захна
53  Дидье Бьона
54  Благой Тодев
55  Себастьян Штальдер
56  Павел Магазеев
57  Микито Татидзаки
58  Кароль Домбровски
59  Антон Дудченко
60  Пеппе Фемлинг

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