Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Лагрейд – 2-м, Реес – 3-м, Самуэльссон – 4-м, Жаклен – 5-м

4 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:11

3. Роман Реес (Германия) – 0:29

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0:36

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 0:40

6. Филип Андерсен (Норвегия) – 0:50

Дата проведения 4 декабря, 14.15

Стартовый лист