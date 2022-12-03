Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Лагрейд – 2-м, Реес – 3-м, Самуэльссон – 4-м, Жаклен – 5-м
4 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0:11
3. Роман Реес (Германия) – 0:29
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0:36
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 0:40
6. Филип Андерсен (Норвегия) – 0:50
- Дата проведения
- 4 декабря, 14.15
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