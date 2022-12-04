Варианты формата ЧМ-2026 – 2 группы по 24 команды, 16 групп по 3 команды и 12 групп по 4 команды. Выберут в 2023-м

рассказал, что формат еще не определен.

«На следующем чемпионате мира будет 48 команд, но мы еще не решили, каким будет формат. Возможны три варианта – 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды.

Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году», – сказал глава отдела глобального развития ФИФА.

Отметим, что Венгер не уточнил, по какой схеме будет разыгрываться турнир, если остановится на формате «2 группы по 24 команды».

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