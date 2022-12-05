Варламов впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Чикаго». Он догнал Бобровского по числу шатаутов в НХЛ (37)

впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Чикаго».

Российский вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:0).

Шатаут стал для него первым в сезоне и 37-м в карьере в НХЛ. По их числу он догнал Сергея Бобровского и разделил с ним 3-е место среди российских вратарей.

Больше только у (59) и (46).

В текущем сезоне у 34-летнего Варламова стало 6 побед при 3 поражениях в 9 матчах (92,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,52).