Варламов впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Чикаго». Он догнал Бобровского по числу шатаутов в НХЛ (37)
Семен Варламов впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Чикаго».
Российский вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:0).
Шатаут стал для него первым в сезоне и 37-м в карьере в НХЛ. По их числу он догнал Сергея Бобровского и разделил с ним 3-е место среди российских вратарей.
Больше только у Евгения Набокова (59) и Николая Хабибулина (46).
В текущем сезоне у 34-летнего Варламова стало 6 побед при 3 поражениях в 9 матчах (92,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,52).
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