Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Ниенге, Холунн, Рете, Масгрэйв, Поромаа выступят в классическом масс-старте на 20 км

4 декабря на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере пройдет мужской масс-старт на 20 км классикой.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Пол Гульберг (Норвегия)

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

5. Вильям Поромаа (Швеция)

6. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

7. (Норвегия)

8. (Италия)

9. Фридрих Мох (Германия)

10. Михал Новак (Чехия)

11. Эрик Валнес (Норвегия)

13. (Норвегия)

16. (Норвегия)

17. Дидрик Тенсет (Норвегия)

18. Ховард Мусебю (Норвегия)