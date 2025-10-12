«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане

Дмитрий Андреев оценил нежелание ФИФА и УЕФА отстранять Израиль.

Ранее стало известно , что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил , что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«В нынешней политической ситуации уже хорошо, что РФС договаривается и проводит матчи, это успех.

Здорово, что сборная России так долго не проигрывает, радует болельщиков. И классно, что в составе есть большая группа качественных футболистов. Хочется уже увидеть их в официальной игре.

У нас есть хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции ФИФА и УЕФА у них нет возможности играть на чемпионате мира, Европы, их время проходит. Была бы интересная сборная на международной арене.

Ладно, если бы отстранение длилось год, но сроков возвращения никто не называет. Фантастика, как принимают разные решения по России и Израилю. Если вы в ФИФА за правду и все остальное, возвращайте сборную России», – сказал бывший футболист и спортивный директор «Оренбурга» Андреев .