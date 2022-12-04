Мбаппе возглавил список бомбардиров ЧМ-2022 с 5 голами, сделав дубль в игре с Польшей

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 4-й и 5-й голы на ЧМ-2022.

Форвард, представляющий «ПСЖ», дважды поразил ворота Польши (3:0) в 1/8 финала.

Мбаппе вышел на чистое первое место в списке бомбардиров турнира в Катаре. У Лионеля Месси, Оливье Жиру, Маркуса Рэшфорда, Коди Гакпо, Альваро Мораты и Эннера Валенсии по 3 мяча.

Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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