Мбаппе возглавил список бомбардиров ЧМ-2022 с 5 голами, сделав дубль в игре с Польшей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 4-й и 5-й голы на .

Форвард, представляющий , дважды поразил ворота (3:0) в 1/8 финала.

Мбаппе вышел на чистое первое место в списке бомбардиров турнира в Катаре. У Лионеля Месси, Оливье Жиру, Маркуса Рэшфорда, Коди Гакпо, Альваро Мораты и Эннера Валенсии по 3 мяча.

Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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