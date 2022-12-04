Аргентина против Нидерландов в 1/4 ЧМ, гол Месси в 1000-м матче, «Спартак» – «Локо» в Кубке, спринт в Увате при 20-градусном морозе, Исмаилов победил Шлеменко и другие новости

1. На чемпионате мира-2022 прошли первые матчи 1/8 финала. Сборная Нидерландов обыграла США (3:1), Дензел Думфрис стал автором гола, сделал 2 ассиста и получил поцелуй от ван Гала. Аргентина победила Австралию (2:1), а Лионель Месси забил (впервые – в плей-офф ЧМ!)в своем 1000-м матче в карьере. Интересно, что все голы в этом матче на счету аргентинцев: Месси и Хулиан Альварес забили в чужие ворота, а Энцо Фернандес – в свои. Австралийцы же первый и единственный удар в створ нанесли лишь на 97-й минуте.

Месси забил уже 9-й гол на чемпионатах мира, у Роналду и Марадоны на мяч меньше, а до рекорда Клозе 7 голов. Лео догнал Криштиану по голам на топ-турнирах сборных: у форвардов по 22 мяча на ЧМ и Евро/Копе.

Таким образом, определилась первая пара четвертьфиналистов: Аргентина сыграет с Нидерландами.

2. Прошла жеребьевка 1/4 финала Фонбет Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локо» в верхней сетке, «Зенит» – с «Волгой» в нижней.

3. Норвежец Йоханнес Бо победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Лагрейд – 2-й, Реес – 3-й. Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла женскую гонку, Виттоцци – 2-я, Перссон – 3-я, Херманн-Вик и Тандревольд разделили 6-е место.

4. Фигуристы Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина пропустят личный турнир чемпионата России по прыжкам.

5. В Матче звезд ФОНБЕТ Кубка России команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути Регионов (5:4). При этом в челленджах первенствовала команда Пути Регионов – 173:135.

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Анахайм» (5:4 Б), у Капризова 15-я шайба в сезоне и 11-й подряд матч с очками. «Питтсбург» справился с «Сент-Луисом» (6:2), Малкин сделал 3 передачи, у «блюзменов» отличились Тарасенко (6-й гол в сезоне) и Бучневич (8-й гол в сезоне). «Тампа» одолела «Торонто» (4:3 ОТ), Кучеров забил 11-й гол в сезоне, Наместников – первый. Все результаты дня – здесь.

7. Ирина Казакевич одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я. Даниил Серохвостов выиграл мужской спринт, Колотов – 2-й, Томшин – 3-й, Халили – 4-й. 41 биатлонист не вышел на старт, так как гонки проходили при морозе в 20 градусов.

8. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Пеллегрино – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й. В женской гонке победила шведка Эмма Рибом, Далквист – 2-я, Тириль Венг – 3-я.

9. Савелий Коростелев победил в классическом спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи. Ардашев – 2-й, Большунов – 3-й, Терентьев – 4-й. В женской гонке победила Анастасия Фалеева, Баранова – 2-я, Степанова – 3-я, Непряева – 4-я.

10. НБА. «Даллас» на выезде обыграл «Нью-Йорк», «Сакраменто» разгромил «Клипперс» и другие результаты.

11. КХЛ. «Витязь» обыграл «Северсталь» – 3:2. Галузин забил победный гол на 59-й минуте.

12. Пеле больше не помогает химиотерапия. Страдающему от рака кишки бразильцу оказывают только паллиативную помощь. Впрочем, он обратился к болельщикам и заверил, что лечение идет хорошо.

13. Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко на RCC 13 единогласным решением судей. Другие результаты вечера – тут.

14. «Зенит» интересуется 3-м бомбардиром чемпионата Аргентины Энцо Копетти. Петербуржцы уже связались с «Расингом».

15. Тайсон Фьюри победил Дереке Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде в рамках боксерского вечера на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

16. Олимпийский чемпион в составе баскетбольной сборной СССР Алжан Жармухамедов умер в возрасте 78 лет.

17. Патрис Эвра лайкнул фото плачущего Луиса Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений в АПЛ.

18. 2Drots выиграли Медиалигу второй сезон подряд, победив в финале «Родину Медиа» Тарасова и Каряки.

Цитаты дня.

«Ненавижу футбол. Просто ненавижу». Хоккеист «Ак Барса» Дыняк на вопрос о том, смотрит ли он ЧМ-2022

Дзюба об отношении к Польше после стыков ЧМ: «Скоты, терпеть не могу, рассказчики. Хотел бы с ними сразиться за выход»

Сестра Роналду: «Португальцы должны наслаждаться заключительным этапом карьеры Криштиану. Мы должны быть благодарны за все, чего он достиг»

«Сделайте теплые туалеты, пожалуйста. Очень холодно». Баранова о лыжном стадионе в Вершине Теи

Дэвид Култхард: «Нужно быть ###### идиотом, чтобы объяснять успехи Ферстаппена лишь хорошим болидом»

«Сукины дети, сборище воров». Хименес выругался в адрес судей после матча Уругвая с Ганой

«Мне вообще насрать на ваши источники». Знарок про сообщение о том, что он не подавал в отставку, а был уволен «Ак Барсом»

«Месси – 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины

Мама Роналду: «Мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно... У нас было бы больше чемпионов, как ты»

Дюков о Fan ID: «Проще получить, чем продолжать переживать. Правительство руководствовалось вопросом безопасности»

«Извини, Джо, футбол победил». Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы сборной над США

Фердинанд об игре Месси против Австралии: «Практически богоподобно. Лучшее индивидуальное выступление на этом ЧМ»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ