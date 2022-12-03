Кубок России. Команды Логинова, Латыпова, Цветкова, Поршнева, Гореевой, Куклиной выступят в смешанной эстафете

4 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет смешанная эстафета.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Смешанная эстафета

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, , )

2. Московская область (Юлия Дроздова, , Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин)

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, , Михаил Бурундуков)

4. Республика Беларусь (Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Максим Воробей, Никита Лобастов)

5. Санкт-Петербург-1 (Анна Старовойтова, Карина Талменева, , Василий Томшин)

6. Москва (Дарья Нетбай, Ирина Леденева, Матвей Елисеев, Артем Смирнов)

7. Ямало-Ненецкий автономный округ (Лариса Куклина, Кристина Токарева, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов)

8. Красноярский край (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)

9. Республика Башкортостан (Анна Кунаева, Мария Дубровская, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

10. Уральский федеральный округ (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин)

13. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Дмитрий Иванов, Алексей Вагин)

Полный старт-лист – здесь.