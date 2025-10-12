  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла
7

Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла

Албанские футболисты спели политичесую песню после победы над Сербией.

В субботу сборная Албании на выезде обыграла команду Сербии со счетом 1:0 в квалификации ЧМ-2026.

Автор единственного мяча, Рей Манай, отпраздновал гол, показав руками жест двуглавого орла – герб страны и символ ее независимости. 

Как передает Sport, уже в самолете по пути в Албанию игроки исполнили песню Mora Fjale, посвященную Адему Яшари – командиру Армии освобождения Косова. Яшари вел вооруженную борьбу против властей Югославии за выход Косова и Метохии из состава республики. Был убит в 1998 году. В Албании он считается национальным героем, в Сербии его считают террористом и военным преступником.

Кроме того, албанские футболисты прыгали, стучали по шкафчикам и показывали албанского орла в раздевалке после игры, сообщает сербское издание «Новости». Кадры празднования игроков появились в сети. 

Армия освобождения Косова (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косова от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косове и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport
logoвысшая лига Сербия
Политика
logoвысшая лига Албания
logoсборная Косово по футболу
logoСборная Албании по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoРей Манай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
5сегодня, 20:10
«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане
18сегодня, 19:14
Главные новости
Зинедин Зидан: «Анчелотти – хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен – это 80% команды»
15 минут назад
Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»
112 минут назад
«Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами. Они демонстрировали символику Армии освобождения Косова
1019 минут назад
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»
531 минуту назад
Гана вышла на ЧМ-2026. Сборная сыграет на пятом чемпионате мира из шести последних
944 минуты назад
Зинедин Зидан: «Модрич, Кроос, Бензема, Иско могли за 1,5 часа тренировки ни разу не потерять мяч. У Роналду были потери, но он забивал впечатляющие голы»
1656 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды разгромили Финляндию, Беларусь уступила Шотландии, Фареры победили Чехию, Хорватия обыграла Гибралтар
130сегодня, 20:42
Фанаты «Шальке» напали на фотографов в Дублине – схватили камеру женщины, 70-летнего мужчину ударили ногой в голову. Клуб осудил инцидент, случившийся перед матчем с «Богемианом»
17сегодня, 20:35
Выберите расстановку кораблей «Реала» перед класико
1сегодня, 20:00Тесты и игры
Мбаппе о Месси: «Оказался абсолютно нормальным человеком, а как игрок – уникальный. Остается только стоять и смотреть. Рядом с ним я лучше понял игру»
14сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о том, как покинул дом в 11 лет, чтобы играть в академии «Милана»: «Это было ужасно, не делайте так со своими детьми»
только что
Кто вышел на ЧМ-2026: известна 21 сборная из 48
3145 минут назад
Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»
54 минуты назад
«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
5сегодня, 20:10
«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане
18сегодня, 19:14
Балотелли о сборной Италии: «У игроков сейчас нет желания, нет стремления защищать цвета страны – это неприятно. Я гордился, что представлял Италию»
2сегодня, 19:08
Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч
4сегодня, 18:49Фото
Бернардески о фэнтези-футболе: «Из-за этого я получил кучу оскорблений»
2сегодня, 18:40
Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не стоимости игроков. Необъективная цена»
13сегодня, 18:24
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
5сегодня, 18:17