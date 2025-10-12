Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла
В субботу сборная Албании на выезде обыграла команду Сербии со счетом 1:0 в квалификации ЧМ-2026.
Автор единственного мяча, Рей Манай, отпраздновал гол, показав руками жест двуглавого орла – герб страны и символ ее независимости.
Как передает Sport, уже в самолете по пути в Албанию игроки исполнили песню Mora Fjale, посвященную Адему Яшари – командиру Армии освобождения Косова. Яшари вел вооруженную борьбу против властей Югославии за выход Косова и Метохии из состава республики. Был убит в 1998 году. В Албании он считается национальным героем, в Сербии его считают террористом и военным преступником.
Кроме того, албанские футболисты прыгали, стучали по шкафчикам и показывали албанского орла в раздевалке после игры, сообщает сербское издание «Новости». Кадры празднования игроков появились в сети.
Армия освобождения Косова (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косова от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косове и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.