Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла

Албанские футболисты спели политичесую песню после победы над Сербией.

В субботу сборная Албании на выезде обыграла команду Сербии со счетом 1:0 в квалификации ЧМ-2026.

Автор единственного мяча, Рей Манай , отпраздновал гол, показав руками жест двуглавого орла – герб страны и символ ее независимости.

Как передает Sport, уже в самолете по пути в Албанию игроки исполнили песню Mora Fjale, посвященную Адему Яшари – командиру Армии освобождения Косова. Яшари вел вооруженную борьбу против властей Югославии за выход Косова и Метохии из состава республики. Был убит в 1998 году. В Албании он считается национальным героем, в Сербии его считают террористом и военным преступником.

Кроме того, албанские футболисты прыгали, стучали по шкафчикам и показывали албанского орла в раздевалке после игры, сообщает сербское издание «Новости». Кадры празднования игроков появились в сети.

Армия освобождения Косова (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косова от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косове и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.