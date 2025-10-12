Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не в стоимости игроков. Необъективная цена»
Основатель премии Golden Boy высказался о стоимости Алексея Батракова.
Transfermarkt оценил полузащитника «Локомотива» в 23 млн евро. Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала.
«Конечно, я знаю Батракова. Но не так хорошо, как вы, поскольку я не живу в России и не смотрю ваш чемпионат.
Transfermarkt оценил его в 23 млн евро? Это необъективная цена. Transfermarkt хорош с точки зрения статистики, но что касается рыночной стоимости игроков — эти данные нелепы», – сказал Массимо Франки.
Golden Boy – ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту до 21 года, выступающему в европейских топ-чемпионатах. Награда была учреждена в 2003 году итальянской спортивной газетой Tuttosport.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости