Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не в стоимости игроков. Необъективная цена»

Основатель премии Golden Boy высказался о стоимости Алексея Батракова.

Transfermarkt оценил полузащитника «Локомотива » в 23 млн евро. Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала.

«Конечно, я знаю Батракова . Но не так хорошо, как вы, поскольку я не живу в России и не смотрю ваш чемпионат.

Transfermarkt оценил его в 23 млн евро? Это необъективная цена. Transfermarkt хорош с точки зрения статистики, но что касается рыночной стоимости игроков — эти данные нелепы», – сказал Массимо Франки.

Golden Boy – ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту до 21 года, выступающему в европейских топ-чемпионатах. Награда была учреждена в 2003 году итальянской спортивной газетой Tuttosport.