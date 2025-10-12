  • Спортс
  • Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»
0

Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»

Эусебио Сакристан призвал не забывать, что Ламину Ямалю только 18 лет.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» сравнил Педри с Микаэлем Лаудрупом в плане выхода из-под давления соперников и игры один в один. 

А Ламин Ямаль?

– У Ламина Ямаля похожие качества. Он тоже очень хорош в игре один в один. Это приносит «Барсе» большую пользу. Его ищут на поле, чтобы он создавал эти ситуации один в один. А что делает Педри? Он тоже хорош в игре один в один. Именно с этим «Барса» сталкивалась в последних матчах.

Пусть он как можно скорее восстановится. Ламин – гений, он особенный. Он делает поистине невероятные вещи. И он находится на таком этапе жизни, когда в 17 лет уже достиг такого уровня. Фантастика. Но нельзя забывать, что это всего лишь 18-летний парень.

Ему пошел на пользу тот «щелчок по носу», который недавно устроил ему Флик.

– Так он ведь 18-летний парень. Он еще очень молод. Находится в ключевом моменте своей жизни. Все поражены тем, чего добился этот юнец. Я работал с Месси при Райкарде. Месси было тогда 17.

И что вы делали?

– Мы выпускали его то на один матч, то на другой – через раз. Постепенно, с возрастом, он становился все сильнее, увереннее, рос и совершенствовался. У некоторых игроков в начале карьеры бывают трудности. Надо сохранять спокойствие. Всем. Флик правильно им управляет – он воспитывает и формирует его, – сказал Сакристан

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Эусебио Сакристан
