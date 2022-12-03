Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Кулешова, Смирнова, Прокофьева пробегут «разделку» на 10 км свободным стилем

4 декабря на втором этапе Кубка России по лыжам женщины выступят в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 7:00 по московскому времени.

Старт-лист

9. Христина Мацокина

11. Екатерина Мегедь

13.

19. Анастасия Доценко

20.

25. Анна Грухвина

26. Алиса Жамбалова

28. Ольга Жолудева

31. Анастасия Кулешова

33.

34. Алена Баранова

35. Евгения Крупицкая

37. Елизавета Шалабода

38.

39. Анастасия Прокофьева

40. Мария Истомина

41. Алия Иксанова

42. Елизавета Пантрина

43. Екатерина Смирнова

44.

Полный старт-лист – здесь.