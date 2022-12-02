Провал Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы, 6 матчей бана для игроков «Зенита» и «Спартака», Дэвис и Смолкин не выступят в России и другие новости

1. Увы, но мы прощаемся с золотым поколением Бельгии – не сумев забить Хорватии, «красные дьяволы» финишировали на 3-м месте в группе ЧМ-2022 и остались без плей-офф. Один Лукаку имел 4 убойных момента, но это определенно был не его день.

Роберто Мартинес сразу после матча подал в отставку. Да, провал бельгийцев, однако нельзя говорить, что это поколение ничего не выиграло.

Хорваты пробились в 1/8 финала со второго места, а победителем группы F стала сборная Марокко. Команда преодолела групповой раунд впервые с 1986 года, две африканские сборные сыграют в плей-офф ЧМ 2-й раз в истории (еще две сохраняют шансы выйти сегодня). Марокко – единственная арабская страна, выигрывавшая группу на чемпионате мира.

2. А через несколько часов мы увидели фиаско еще одной топ-сборной – Германии не хватило победы над Коста-Рикой для выхода в 1/8 финала. Впервые в своей истории бундестим не прошла первый этап на двух ЧМ подряд.

Подвела Испания, проигравшая Японии, которая дважды забила за 3 минуты и вскочила на первое место в этой группе. Испанцев в плей-офф ждет встреча с Марокко, а японцы сыграют с Хорватией. Неужели команда Луиса Энрике специально выбрала соперника попроще?

3. Шесть футболистов дисквалифицированы на шесть игр Кубка за драку в матче «Зенит» – «Спартак». Питерцев оштрафовали на 230 тысяч рублей, красно-белых – на 150 тысяч. Также ЭСК признала ошибочным неудаление Промеса, хотя КДК в любом случае не стал его дисквалифицировать. «Зенит» подаст апелляцию на дисквалификации своих игроков, а Медведев очень недоволен, что Промес остался без наказания.

4. Дэвис и Смолкин не приедут на чемпионат России из США. Глеб намекнул, что смену гражданства исключать нельзя. Более того, по словам фигуриста, за неделю до мобилизации к его семье пришел участковый с повесткой. Тренировки Дэвис и Смолкина в США оплачивают их родители. Татьяна Тарасова считает, что чемпионат России без них ничего не теряет.

5. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете на Кубке мира по биатлону, у женщин первое место взяли шведки.

Василий Томшин одержал победу в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка России.

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Эдмонтон» (5:3), Капризов набрал 3 (1+2) очка, Костин забросил свою первую шайбу за «Ойлерс». «Сент-Луис» уступил «Каролине» (4:6), несмотря на гол и передачу Бучневича. Все результаты дня – здесь.

7. В Дохе состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки с участием Анны Щербаковой.

8. У «Ювентуса» серьезные проблемы – Аньелли, Недведу бывшему руководству клуба грозит тюрьма по делу о нарушении отчетности. В сети был опубликован разговор представителей «Юве» о тайном платеже Криштиану Роналду. В УЕФА также расследуют возможное нарушение со стороны «Юве» правил лицензирования и ФФП.

9. НБА. 30 очков Богдановича помогли «Детройту» обыграть «Даллас» в овертайме.

10. В КХЛ СКА в овертайме обыграл «Северсталь». У команды Ротенберга 4 победы в 5 последних матчах, «Северсталь» потерпела 6 поражений в 7 последних играх.

11. Игроки махачкалинского «Динамо» направили бойцам в зоне СВО все премиальные за матчи Кубка России.

12. «МЮ» может быть продан к весне. Новым владельцам придется потратиться на срочные работы на «Олд Траффорд».

Цитаты дня

Войчех Шченсны: «Сказал Месси: «Ставлю 100 евро, что пенальти не дадут». Проспорил, но платить не буду! Так что 100 евро вернулись ко мне»

Юлманд – журналистам о вылете Дании с ЧМ-2022: «Вы требовали, чтобы игроки стали активистами. Есть ощущение, что это было неразумно»

Посол РФ в Катаре: «Ждали провокаций от Украины на ЧМ, но тут за этим следят. Здесь россияне не ощущают негативного воздействия, как в Европе»

Ренат Лайшев: «Верю, что Дэвис и Смолкин будут выступать за Россию, иначе их жизнь бессмысленна. Они в США в роли разведчиков»

Месси о майке сборной Мексики на полу: «Мне не за что извиняться, потому что неуважения не было»

Флик о 4:2 с Коста-Рикой и вылете с ЧМ: «Германия разочарована, но возвращается домой с победой»