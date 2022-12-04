Роналду недоволен Сантушем из-за замен. У него еще нет полных матчей на ЧМ-2022 (Correio da Manhã)

недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

Как пишет Correio da Manhã, форвард сборной Португалии считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменен во всех трех матчах чемпионата мира – против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) – на 82-й, против Южной Кореи (1:2) – на 65-й.

Отмечается, что Сантуш постоянно защищает интересы Роналду в любых спорах.

В Федерации футбола Португалии (FPF) не хотят обращать внимание на недовольство Роналду. Источник в FPF сказал: «Осталось три игры до выхода в финал чемпионата мира! Мы должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия».

Напомним, Роналду очень эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей. По кадрам трансляции видно, что он что-то кричал Сантушу. После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи.

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