Мбаппе о Месси: «Оказался абсолютно нормальным человеком, а как игрок – уникальный. Остается только стоять и смотреть. Рядом с ним я лучше понял игру»

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от игры с Лионелем Месси.

Игроки выступали вместе за «ПСЖ » с 2021 по 2023 год.

– Когда слышишь выражение «футболисты, которые вписали свое имя в историю футбола», сразу думаешь о Месси. Конечно.

– Какой он в жизни?

– Обычный. Когда ты знаменит, на тебя часто навешивают ярлыки – каким ты будто бы являешься. И если не послушать и не увидеть самому, можно даже поверить. Думаешь: «Ну да, наверное, он такой». Но нет.

Месси оказался абсолютно нормальным человеком, очень уважительным со всеми. А как игрок он уникальный. Когда у тебя в команде есть такой футболист, и ты играешь в атакующий футбол, тебе остается только быть рядом и наблюдать за всем, что он делает. Как он завершает атаки, как останавливает мяч, как пасует. И я думаю, что то, что я был так близко к нему, очень помогло мне лучше понять саму игру.

– Сам Месси говорил мне, что жалеет о том, что не записывал все уроки, которые получал в «Барселоне» Гвардиолы. Но у меня ощущение, что ты многое запомнил…

– Я думал, что смогу сыграть против него, но не с ним. Но это произошло, и это было нечто особенное.

Я многому у него научился и хочу поблагодарить его. Эти два года были невероятно насыщенными. Это поистине золотая возможность – иметь рядом с собой такого особенного игрока, – сказал нападающий «Реала».