Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обойдя Анри

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Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции по забитым мячам.

Футболист, представляющий «Милан», открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей на 44-й минуте.

Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижение Тьерри Анри.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории Франции можно ознакомиться здесь.

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