Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обойдя Анри

Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции по забитым мячам.

Футболист, представляющий , открыл счет в матче 1/8 финала с Польшей на 44-й минуте.

Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижение .

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории Франции можно ознакомиться здесь.

Жиру и Анри – лучшие бомбардиры в истории сборной Франции. В топ-11 только легенды – назовете?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ