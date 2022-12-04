Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обойдя Анри
Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции по забитым мячам.
Футболист, представляющий «Милан», открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей на 44-й минуте.
Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижение Тьерри Анри.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории Франции можно ознакомиться здесь.
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