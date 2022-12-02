Чемпионат России по прыжкам. Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в командном турнире

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет командный турнир.

Участие примут команды Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Каждая из них представит по одной паре и по 6 одиночников.

Соревнования состоят из пяти раундов: в первом участвуют пары, далее в раундах выступают по два одиночника от каждой команды.

Во втором раунде одиночники должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м – любой четверной, в 4-м – любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м – любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.

Составы на 2-й, 3-й и 4-й раунды определяются заранее, а в 5-м могут выступить любые два фигуриста от команды.

У одиночников в каждом раунде по две попытки на исполнение элемента, обе идут в зачет.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

4 декабря

Командный турнир

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Составы команд

Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.

Команда Алексея Мишина: , , Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин.

Команда Этери Тутберидзе: , , Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, – Владимир Морозов

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников турнира станет известен 3 декабря после жеребьевки: к командам присоединятся приглашенные фигуристы.

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