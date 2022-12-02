Чемпионат России по прыжкам. Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в командном турнире
4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет командный турнир.
Участие примут команды Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Каждая из них представит по одной паре и по 6 одиночников.
Соревнования состоят из пяти раундов: в первом участвуют пары, далее в раундах выступают по два одиночника от каждой команды.
Во втором раунде одиночники должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м – любой четверной, в 4-м – любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м – любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.
Составы на 2-й, 3-й и 4-й раунды определяются заранее, а в 5-м могут выступить любые два фигуриста от команды.
У одиночников в каждом раунде по две попытки на исполнение элемента, обе идут в зачет.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
4 декабря
Командный турнир
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Составы команд
Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.
Команда Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин.
Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов
ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников турнира станет известен 3 декабря после жеребьевки: к командам присоединятся приглашенные фигуристы.
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