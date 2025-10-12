Фанаты «Шальке» напали на фотографов в Дублине – схватили камеру женщины, 70-летнего мужчину ударили ногой в голову. Клуб осудил инцидент, случившийся перед матчем с «Богемианом»

Ультрас «Шальке» напали на фотографов в центре Дублина.

В субботу «Шальке» в столице Ирландии уступил «Богемиану » (2:3) в товарищеском матче на «Дэйлимаунт Парк». Инцидент произошел перед игрой, когда болельщики немецкой команды большой группой шли по Лоуэр-Эбби-стрит.

Известный британский фотограф, документалистка и портретистка Карли Кларк решила сфотографировать болельщиков. Один из фанатов атаковал ее. Когда коллега попытался помочь женщине, другой фанат повалил его на землю. На кадрах свидетелей происшествия видно , как болельщик пытается ногой ударить 70-летнего лежащего мужчину.

«Сегодня в Дублине я пошла фотографировать то, что, как я думала, было парадом. Они схватил мою камеру (фотоаппарат остался в руках женщины – Спортс’‘) и повалили Стива. Затем они ударили его ногой по голове, он не мог подняться, но его продолжали пинать.

Это были футбольные хулиганы «Шальке». Я в ужасе и отвращении!» – написала Кларк в соцсети и опубликовала видео.

«Шальке» позже отреагировал на видео Кларк в социальных сетях, извинившись перед фотографом и осудив инцидент.

«Прежде всего, мы хотели бы принести искренние извинения пострадавшим и пожелать им скорейшего и полного восстановления. Насилие в любой форме совершенно неприемлемо и полностью противоречит ценностям и принципам нашего клуба.

Мы относимся к инциденту очень серьезно и полностью поддерживаем расследование от имени клуба. До тех пор просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не будем давать дальнейших комментариев», – заявил клуб.

В связи с инцидентом никто не был арестован.

Клуб из Гельзенкирхена занимает второе место в таблице второй Бундеслиги после восьми туров, на одно очко отставая от «Эльферсберга».