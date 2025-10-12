Зинедин Зидан: «Модрич, Кроос, Бензема, Иско могли за 1,5 часа тренировки ни разу не потерять мяч. У Роналду были потери, но он забивал впечатляющие голы»
Зинедин Зидан вспомнил, как Лука Модрич за 1,5 часа на тренировке не терял мяч.
– Кого бы вы хотели потренировать снова – Модрича или Роналду?
– Оба игрока – выдающиеся, как и Бензема.
Только представьте себе: полтора часа тренировки без единой потери мяча, ни разу. 3-4 игрока так делали: Модрич, Кроос, Бензема и Иско.
У Криштиану было несколько потерь (улыбается), но он забивал впечатляющие голы, так что... – сказал бывший главный тренер «Реала» Зидан.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sempre Milan
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости