  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зинедин Зидан: «Модрич, Кроос, Бензема, Иско могли за 1,5 часа тренировки ни разу не потерять мяч. У Роналду были потери, но он забивал впечатляющие голы»
15

Зинедин Зидан: «Модрич, Кроос, Бензема, Иско могли за 1,5 часа тренировки ни разу не потерять мяч. У Роналду были потери, но он забивал впечатляющие голы»

Зинедин Зидан вспомнил, как Лука Модрич за 1,5 часа на тренировке не терял мяч.

– Кого бы вы хотели потренировать снова – Модрича или Роналду?

– Оба игрока – выдающиеся, как и Бензема.

Только представьте себе: полтора часа тренировки без единой потери мяча, ни разу. 3-4 игрока так делали: Модрич, Кроос, Бензема и Иско.

У Криштиану было несколько потерь (улыбается), но он забивал впечатляющие голы, так что... – сказал бывший главный тренер «Реала» Зидан.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sempre Milan
logoЗинедин Зидан
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛука Модрич
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoИско
logoКарим Бензема
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoТони Кроос
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зидан о сильнейшей команде в истории: «Милан» Сакки с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези, Мальдини»
56сегодня, 18:59
Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
132сегодня, 16:22
Зидан о будущем: «Я обязательно вернусь к тренерской работе. Одна из моих целей – сборная Франции»
11сегодня, 13:56
Главные новости
Зинедин Зидан: «Анчелотти – хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен – это 80% команды»
15 минут назад
Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»
12 минут назад
«Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами. Они демонстрировали символику Армии освобождения Косова
919 минут назад
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»
531 минуту назад
Гана вышла на ЧМ-2026. Сборная сыграет на пятом чемпионате мира из шести последних
944 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды разгромили Финляндию, Беларусь уступила Шотландии, Фареры победили Чехию, Хорватия обыграла Гибралтар
130сегодня, 20:42
Фанаты «Шальке» напали на фотографов в Дублине – схватили камеру женщины, 70-летнего мужчину ударили ногой в голову. Клуб осудил инцидент, случившийся перед матчем с «Богемианом»
17сегодня, 20:35
Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла
7сегодня, 20:32
Выберите расстановку кораблей «Реала» перед класико
1сегодня, 20:00Тесты и игры
Мбаппе о Месси: «Оказался абсолютно нормальным человеком, а как игрок – уникальный. Остается только стоять и смотреть. Рядом с ним я лучше понял игру»
14сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известна 21 сборная из 48
3145 минут назад
Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»
54 минуты назад
«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
5сегодня, 20:10
«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане
18сегодня, 19:14
Балотелли о сборной Италии: «У игроков сейчас нет желания, нет стремления защищать цвета страны – это неприятно. Я гордился, что представлял Италию»
2сегодня, 19:08
Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч
4сегодня, 18:49Фото
Бернардески о фэнтези-футболе: «Из-за этого я получил кучу оскорблений»
2сегодня, 18:40
Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не стоимости игроков. Необъективная цена»
13сегодня, 18:24
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
5сегодня, 18:17
Игрок «Амкара» Галлямов забил «Акрону-2» после навеса. Защитник подавал с края штрафной, мяч закрутился в ворота
сегодня, 18:11Видео