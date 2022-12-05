Капризов забросил 16-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд «Миннесоты», набрав очки в 12 матчах подряд

повторил рекорд «Миннесоты», набрав очки в 12 матчах подряд.

Форвард «Уайлд» открыл счет в матче регулярного чемпионата против (6:5 Б).

На его счету стало 32 (16+16) очка в 24 играх сезона при полезности «минус 8».

Капризов набрал очки в 12-м матче подряд и повторил рекорд клуба. Ранее его делили (2016/17) и Кевин Фиала (2021/22).

Также он повторил свой же рекорд клуба по продолжительности голевой серии (6 матчей, впервые – 2021/22), который делит еще с Брайаном Ролстоном (2007/08) и (2017/18).

Сегодня Кирилл (22:06, 5:03 – в большинстве, полезность «минус 3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.

Также реализовал свой буллит в послематчевой серии. Его признали первой звездой встречи.