UFC on ESPN 42: Томпсон – Холланд, Павлович – Туиваса и другие бои
В ночь на 4 декабря в Орландо состоится турнир UFC on ESPN 42.
В главном событии вечера состоится бой между Стивеном Томпсоном (16-1-6) и Кевином Холландом (23-8).
В со-главном бою встретятся Рафаэль Дос Аньос (31-14) и Брайан Барберена (18-8).
Другие бои карда:
Матеус Николау Перейра (20-1-3) – Мэтт Шнелл (18-8);
Тай Туиваса (14-5) – Сергей Павлович (16-1);
Джек Херманссон (23-7) – Роман Долидзе (11-1);
Эрик Андерс (15-1-8) – Кайл Дакас (9-4).
UFC on ESPN 42 начнется в 3:00 по московскому времени. Старт главного карда запланирован в 6:00 – его покажет «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
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