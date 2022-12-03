UFC on ESPN 42: Томпсон – Холланд, Павлович – Туиваса и другие бои

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Стивен Томпсон Сергей Павлович Тай Туиваса Роман Долидзе Джек Херманссон UFC on ESPN Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 4 декабря в Орландо состоится турнир UFC on ESPN 42.

В главном событии вечера состоится бой между Стивеном Томпсоном (16-1-6) и Кевином Холландом (23-8).

В со-главном бою встретятся Рафаэль Дос Аньос (31-14) и Брайан Барберена (18-8).

Другие бои карда:

Матеус Николау Перейра (20-1-3) – Мэтт Шнелл (18-8);

Тай Туиваса (14-5) – Сергей Павлович (16-1);

Джек Херманссон (23-7) – Роман Долидзе (11-1);

Эрик Андерс (15-1-8) – Кайл Дакас (9-4).

UFC on ESPN 42 начнется в 3:00 по московскому времени. Старт главного карда запланирован в 6:00 – его покажет «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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