UFC on ESPN 42: Томпсон – Холланд, Павлович – Туиваса и другие бои

В ночь на 4 декабря в Орландо состоится турнир UFC on ESPN 42.

В главном событии вечера состоится бой между Стивеном Томпсоном (16-1-6) и Кевином Холландом (23-8).

В со-главном бою встретятся (31-14) и Брайан Барберена (18-8).

Другие бои карда:

Матеус Николау Перейра (20-1-3) – Мэтт Шнелл (18-8);

(14-5) – (16-1);

(23-7) – (11-1);

Эрик Андерс (15-1-8) – Кайл Дакас (9-4).

UFC on ESPN 42 начнется в 3:00 по московскому времени. Старт главного карда запланирован в 6:00 – его покажет «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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