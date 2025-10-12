«Зенит» считает, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно. Клуб готов продать хавбека за 25 млн евро (Жорже Никола)
После трансфера из «Фламенго» за 25 миллионов евро полузащитник сборной Бразилии провел 6 матчей в Мир РПЛ без результативных действий. 28-летний хавбек не играет с 23 августа и восстанавливается от травмы.
Ранее сообщалось, что Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти, чтобы вновь попасть в сборную Бразилии, «Палмейрас» общается с игроком, а петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека.
Бразильский инсайдер Жорже Никола подтвердил информацию о настроении Жерсона и желании сменить команду ради сборной. Также он утверждает, что и «Зенит» не заинтересован в сохранении игрока. В клубе считают, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно.
Никола предполагает, что в связи со сложившейся ситуацией клуб из Санкт-Петербурга будет готов отпустить футболиста уже в январе.
До переезда в Россию Жерсон едва не перешел в «Аль-Иттихад». Зимой саудовские клубы могут снова рассмотреть покупку полузащитника. Возможны и варианты в Бразилии, но для местных клубов, включая «Палмейрас», сумма в 25 млн слишком высока, так что это маловероятно.
Кроме того, возвращение во «Фламенго» практически исключено, поскольку отношения между Жерсоном и его отцом и руководством клуба очень плохие. «Ботафого», который обычно инвестирует большие суммы в трансферы, уже не может этого делать. «Крузейро» изменил свою политику и теперь стремится подписывать более молодых игроков.