«Даллас» ушел с 1:5 в 3-м периоде матча с «Миннесотой», забросив 4 шайбы за 10:37. «Старс» взяли 1 очко, уступив по буллитам

Теги Миннесота Даллас НХЛ Роопе Хинтц Джейсон Робертсон Мэйсон Марчмент Хоккей

«Даллас» ушел с 1:5 в 3-м периоде матча с «Миннесотой», забросив 4 шайбы за 10 минут.

«Старс» проиграли «Уайлд» (5:6 Б) в регулярном чемпионате НХЛ, но набрали одно очко. 

К 48-й минуте третьего периода техасцы уступали со счетом 1:5, но затем забросили 4 шайбы подряд, затратив на это 10 минут 37 секунд игрового времени. 

Отличились Роопе Хинтц (дважды, в итоге оформил хет-трик), Джейсон Робертсон (23-я шайба в сезоне) и Мэйсон Марчмент. 

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