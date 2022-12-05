«Даллас» ушел с 1:5 в 3-м периоде матча с «Миннесотой», забросив 4 шайбы за 10:37. «Старс» взяли 1 очко, уступив по буллитам

ушел с 1:5 в 3-м периоде матча с «Миннесотой», забросив 4 шайбы за 10 минут.

«Старс» проиграли «Уайлд» (5:6 Б) в регулярном чемпионате , но набрали одно очко.

К 48-й минуте третьего периода техасцы уступали со счетом 1:5, но затем забросили 4 шайбы подряд, затратив на это 10 минут 37 секунд игрового времени.

Отличились Роопе Хинтц (дважды, в итоге оформил хет-трик), (23-я шайба в сезоне) и Мэйсон Марчмент.