Байден – сборной США после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся. Впереди – яркое будущее»

Президент США Джо Байден обратился к сборной после вылета с ЧМ-2022.

«Ребята, мы вами гордимся. Встаем и идем дальше. Нас ждет яркое будущее и домашний турнир в 2026 году», – написал политик в твиттере.

Вчера сборная США проиграла Нидерландам (1:3) в матче 1/8 финала и вылетела с турнира.

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