Балотелли о сборной Италии: «У игроков сейчас нет желания, нет стремления защищать цвета страны – это неприятно. Я гордился, что представлял Италию»

Марио Балотелли недоволен отношением нынешних итальянских футболистов к сборной.

«Для меня сборная – основа. Это не упрек никому, но я часто вижу игроков, которые выходят играть за сборную уже без того желания что-то доказать, без стремления защищать цвета своей страны – и мне это неприятно.

Когда я играл за сборную, я гордился тем, что представлял Италию, и вот этого мне сейчас не хватает.

Я был последним центральным нападающим, который играл на чемпионате мира? Да, мне уже об этом говорили. Уверен ли я в выходе на чемпионат мира? Конечно! Убежден, что мы туда попадем», – сказал бывший нападающий «Интера », «Ман Сити » и «Ливерпуля ».

Сборная Италии занимает второе место в группе I отбора ЧМ-2026, у команды Дженнаро Гаттузо 12 очков в 5 матчах. Их опережает Норвегия, набравшая 18 баллов в 6 играх.