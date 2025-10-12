Бернардески о фэнтези-футболе: «Из-за этого я получил кучу оскорблений»

Полузащитник «Болоньи» Федерико Бернардески рассказал о влиянии Фэнтези на жизнь.

В итальянском городе Тренто проходит 8-й ежегодный фестиваль Festival dello Sport. Одним из гостей мероприятия стал Бернардески, он рассказал о своем отношении к фэнтези-футболу.

«Этот чертов Fantacalcio (фэнтези-турнир по итальянской Серии А – Спортс’’), из-за этой игры я получил кучу оскорблений. Сначала все тебя хвалят, а потом на тебя сыплются все упреки.

Если вдруг мы не забиваем, сразу говорят, что мы не умеем играть в футбол. Проявите больше понимания к футболистам», – сказал Бернардески.

В нынешнем сезоне у итальянского полузащитника 0+0 в 5 матчах в Серии А.

