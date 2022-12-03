Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев выступят в коньковой «разделке» на 15 км

4 декабря на втором этапе Кубка России по лыжам мужчины пробегут гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 8:30 по московскому времени.

Старт-лист

3. Андрей Краснов

4. Денис Филимонов

8. Сергей Шаров

14. Сергей Волков

20. Александр Ившин

21. Алексей Виценко

22. Ермил Вокуев

27. Сергей Ардашев

28.

32. Иван Горбунов

34. Никита Денисов

36.

38. Андрей Собакарев

39.

40. Андрей Мельниченко

41. Илья Семиков

42. Илья Порошкин

43.

44. Савелий Коростелев

45. Артем Мальцев

46.

Полный старт-лист – здесь.