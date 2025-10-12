Гана вышла на ЧМ-2026. Сборная сыграет на пятом чемпионате мира из шести последних
Сборная Ганы завоевала право выступить на ЧМ-2026.
Гана дома обыграла Коморские острова (1:0) в 10-м туре квалификационного турнира в Африке. Полузащитник «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус забил единственный гол с паса хавбека «Вильярреала» Томаса Парти.
Таким образом, команда тренера Отто Аддо вышла на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Гана набрала 25 очков и стала первой в группе I.
Это будет пятый ЧМ из шести последних, на котором выступят ганцы. Они пропустили лишь турнир в России в 2018 году.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
