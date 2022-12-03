Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Алиев против Сарновского, Лутфуллин против Мозалева, Гуменник против Игнатова, Семененко против Федотова и другие пары
4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир.
В каждом туре плей-офф друг с другом соревнуются по два человека – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходит в следующую стадию.
В финале за победу будут бороться три фигуриста.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
Личный турнир
Мужчины
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1 раунд
Евгений Семененко – Арсений Федотов
Глеб Лутфуллин – Андрей Мозалев
***
Александр Самарин – Владислав Дикиджи
Андрей Анисимов – Григорий Федоров
***
Петр Гуменник – Макар Игнатов
Дмитрий Алиев – Никита Сарновский
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