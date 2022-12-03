Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Алиев против Сарновского, Лутфуллин против Мозалева, Гуменник против Игнатова, Семененко против Федотова и другие пары

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4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир.

В каждом туре плей-офф друг с другом соревнуются по два человека – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходит в следующую стадию.

В финале за победу будут бороться три фигуриста.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Личный турнир

Мужчины

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

1 раунд

Евгений Семененко – Арсений Федотов

Глеб Лутфуллин – Андрей Мозалев

***

Александр Самарин – Владислав Дикиджи

Андрей Анисимов – Григорий Федоров

***

Петр Гуменник – Макар Игнатов

Дмитрий Алиев – Никита Сарновский

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