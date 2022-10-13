Локомотив – Химки 18.10.2022 Кубок России, прогноз на футбольный матч

В рамках четвертого тура Кубка России по футболу пройдет матч «Локомотив» — «Химки». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «РЖД Арена». Начало встречи в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,80, победа «Локомотива» за 1,54, ТБ2,5 за 1,67, ИТБ0,5 «Химок» за 1,59.

«Химки» не побеждают в сезоне в 10-ти матчах подряд. В первой игре в турнире «Локомотив» разгромил красно-черных со счетом 5:0 и в домашней встрече идет фаворитом игры. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч Кубка России.

«Локомотив»

8 октября «Локомотив» в гостях проиграл «Сочи» 0:4. Поражение стало пятым подряд в чемпионате России. Неудачная серия привела к отставке главного тренера и спортивного директора. Временно обязанности главного тренера выполняет Заур Хапов, ранее уже занимавший аналогичный пост в команде. В матче с «Сочи» у железнодорожников было несколько моментов для взятия ворот, но в целом «Сочи» был сильнее. Статистические данные матча «Сочи» — «Локомотив»:

xG 1,09:0,75;

удары 15:12;

удары в створ 8:2;

угловые 9:2;

атаки 83:68;

опасные атаки 47:26;

навесы 17:11.

Поражение от «Сочи» стало пятым кряду в чемпионате России. В 4 из 5 встреч красно-зеленые пропустили не менее 2 раз. В Кубке России у столичного клуба три различных результата: гостевое поражение 0:2 от «Пари НН», домашняя ничья 2:2 с «Краснодаром» (победа в серии пенальти 3:1), гостевая победа 5:0 в матче с «Химками». Результаты «Локомотива» в матчах РПЛ сезона 2022/2023.

В РПЛ «Локомотив» идет в зоне стыковых матчей на 14-й строчке. Отрыв от зоны вылета всего один балл. В 12 играх 2 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Разница голов 15:26. Красно-зеленые пропустили больше всех в сезоне. В Кубке России железнодорожники на втором месте в группе А с 5 очками. Столько же баллов у «Пари НН». Лидер квартета «Краснодар» набрал на два очка больше. Победа в игре с «Химками» гарантирует третье место в группе и выход в плей-офф турнира.

Самые результативные игроки «Локомотива» в сезоне:

Антон Миранчук — 4 гола и 3 голевые передачи;

Иван Игнатьев — 4 гола и 1 голевая передача;

Педриньо — 4 гола;

Гирано Керк — 3 гола и 1 голевая передача.

В лазарете клуба Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон. Оба не сыграют до зимнего перерыва. Дисквалифицированных нет.

«Химки»

В чемпионате России «Химки» последний раз побеждали 7 августа. После увольнения Сергея Юрана у команды сменилось два тренера, которые на двоих набрали одно очко в 8-ми турах. В последней игре чемпионата России по футболу красно-черные проиграли «Уралу» 1:2 в гостях. За «Химки» гол на счету Ильи Кухарчука. Статистические показатели игры «Урал» — «Химки»:

xG 1,56:0,95;

удары 12:14;

удары в створ 4:5;

угловые 6:3;

атаки 75:83;

опасные атаки 28:42;

навесы 20:20.

«Спартак» Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября. Из успешных результатов можно отметить две ничьи. В кубке подмосковный клуб сыграл 1:1 с «Пари НН», поражение в серии пенальти 3:5. В еще двух матчах в турнире поражения 0:2 от «Краснодара» и 0:5 от «Локомотива» дома. В РПЛ вничью завершилась домашняя игра с «Крыльями Советов». Результаты «Химок» в чемпионате России 2022/2023.

«Химки» в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата России. У подмосковного клуба 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений в 12-ти встречах. Разница голов 13:23. От последней строчки «Химки» отделяет два очка. До зоны стыковых игр один балл, до спасительного 12-го места два балла. В группе Кубка России красно-черные на последнем месте. В случае поражения клуб лишается шансов на второе место, но сохраняет возможность побороться за третью строчку. В плей-офф турнира выходят три из четырех команд.

Самые результативные игроки «Химок» в сезоне:

Александр Долгов — 4 гола и 1 голевая передача;

Александр Руденко — 2 гола и 1 голевая передача;

Александр Ломовицкий — 1 гол и 2 голевые передачи.

Матч с «Локомотивом» пропустят два игрока. Из-за травм не сыграют защитник Захар Волков и Кирилл Боженов.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает 16 игр. 11 из 16 встреч пришлись на чемпионат России: 6 побед «Локомотива», 3 ничьи и 2 победы «Химок». Разница голов 19:13. В рамках Кубка России команды сыграли 4 раза. Все четыре игры остались за столичным клубом. Разница голов 13:0.

В Москве команды сыграли 6 матчей. Баланс побед 4:1, при 1 ничьей. Разница голов 11:6. В трех крайних играх прошла ставка на обмен голами. «Химки» забивают «Локомотиву» в четырех встречах кряду.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Локомотива» за 1,54 — «Локомотив» выиграл 3 последние очные встречи;

ТБ2,5 за 1,67 — 3 и более гола команды забивают 4 из 5 игр «Локомотива» и «Химок» в сезоне.

«Химки» с приходом Спартака Гогниева не стали регулярно набирать очки, но у команды постепенно появляется рисунок игры и понимание, что делать с мячом. Команда забивает в 4 из 5 игр. У «Локомотива» будет новый тренер и пока не ясно как это повлияет на команду. «Локомотив» дважды обыграл «Химки» в сезоне: в чемпионате 3:0 и 5:0 в Кубке. В очной встрече в Москве легкой прогулки для хозяев не будет. «Химки» способны удивить оппонента и как минимум сумеют забить. Ставка на матч: ИТБ0,5 «Химок» с коэффициентом 1,59 по линии букмекера «Лига Ставок». «Железнодорожники» пропустили в 8 из 9 встреч.

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