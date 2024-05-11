Роналду 4 сезона не выигрывает национальный чемпионат – после скудетто с «Юве» в 2020-м

Криштиану Роналду не выигрывает национальные чемпионаты с 2020 года.

« », за который выступает португальский футболист, лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – « » досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.

В последний раз выигрывал чемпионский титул в сезоне-2019/20 – в составе « ». С тех пор он провел по одному полному сезону за «Юве», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Сезон-2022/23 он начинал в Англии, а завершил в Саудовской Аравии.

Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.