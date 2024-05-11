Роналду 4 сезона не выигрывает национальный чемпионат – после скудетто с «Юве» в 2020-м
Криштиану Роналду не выигрывает национальные чемпионаты с 2020 года.
«Аль-Наср», за который выступает португальский футболист, лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.
В последний раз Роналду выигрывал чемпионский титул в сезоне-2019/20 – в составе «Ювентуса». С тех пор он провел по одному полному сезону за «Юве», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Сезон-2022/23 он начинал в Англии, а завершил в Саудовской Аравии.
Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
Да, умирающий )))))
А "кризисный" Юве до его прихода горя не знал и собирался наконец ЛЧ взять. Они думали, что Кришти им поможет ))))
Единственное, что он делал в соло в Юве - это топил и разваливал его. Так же, как и МЮ. Умеет же.
Про Юве отдельно посмеялся: то, что он выигрывал до этого - круто, классно. А что же после ухода Рона там не получается ничего?
Может потому, что набрали шлака половину команды, взяли тренером нулевого Пирло, отмыли тонну бабок, за что до сих пор расплачиваются и до сих пор проклятый Роналду из-за этого не даёт побеждать? :)
Школьники такие школьники.
А ты же забыл сказку про великого чемпиона Аль Насср с одним чемпиноством за 10 лет, ну как так..
львиная доля этих достижений - на отскоках при почти нулевом КПД и спаде МС
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Продолжай лепить удобные отмазки. Без них Кришти никак не обойдётся ))
ЧЕ хоть выиграет или там тоже Бернарду Силва неправильный?