Роналду 4 сезона не выигрывает национальный чемпионат – после скудетто с «Юве» в 2020-м

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не выигрывает национальные чемпионаты с 2020 года.

«Аль-Наср», за который выступает португальский футболист, лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона. 

В последний раз Роналду выигрывал чемпионский титул в сезоне-2019/20 – в составе «Ювентуса». С тех пор он провел по одному полному сезону за «Юве», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Сезон-2022/23 он начинал в Англии, а завершил в Саудовской Аравии. 

Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь

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37 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
За 10 лет 2 трофея Ла Лиги😂
+12
-3
+9
А ему и не суждено выигрывать, он только в окружении классных игроков может выигрывать, и к тому же ему и не нужно трофеи, ему нужна только его личная стата🤣🤣🤣
+21
-13
+8
Ответ Рома Михалев
Новость ни о чем, ему уже эти чемпионства до лампочки. Великий
Спасибо за анекдот дня.. 😀🤭
+5
-1
+4
Зато Малком приехал и сразу чемпион,вот что значит россиянина подписали.
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
Роналду 5 раз ЛЧ выигрывал, 4 топовых чемпионата. Кто может этим похвастаться? Никто! Криштину Роналду величайший в истории. 👍👍👍
а какой - четвертый топовый?
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Роналду 5 раз ЛЧ выигрывал, 4 топовых чемпионата. Кто может этим похвастаться? Никто! Криштину Роналду величайший в истории. 👍👍👍
Ты опять гонишь, Фернандо)
+3
-1
+2
Ответ Любезный Коссутий
а какой - четвертый топовый?
Ну так он Ла Лигу дважды взял, похоже Алонсо их за два топ чемпионата посчитал.)))
+1
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+1
Ответ real19024ver
Кого он развалил? Умирающий МЮ, которому до трофея было как до Китая в позе лотоса, а сейчас в позе ползком!? Или Аль - Насср, который чемпионом был один раз за 10 лет? Или кризисный Юве, который он тянул почти в соло и который из-за глупого менеджмента до сих пор ничего выиграть не может? Хейтеры такие хейтеры
Умирающий МЮ, который занял 2 место в АПЛ перед его приходом
Да, умирающий )))))

А "кризисный" Юве до его прихода горя не знал и собирался наконец ЛЧ взять. Они думали, что Кришти им поможет ))))

Единственное, что он делал в соло в Юве - это топил и разваливал его. Так же, как и МЮ. Умеет же.
+2
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну там Аль Хилаль рекордный сезон без поражений выдал, а то что Аль Наср набрал рекордное количество очков про это спортс тактично умолчит
Классика. Рекорды есть, победы нет)
+3
-2
+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну там Аль Хилаль рекордный сезон без поражений выдал, а то что Аль Наср набрал рекордное количество очков про это спортс тактично умолчит
А можно подробности как набрать рекордное количество очков и не выиграть чемпионат? Если имеется ввиду в истории клуба, то почему вы об этом умолчали?
+4
-3
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Что он развалил, шутник? Вскрыл нарыв в виде некомпетентного руководства, ужасной инфраструктуры и всеобщего непрофессионализма? Или развалил клуб тем, что в одиночку его в плей-офф ЛЧ вытащил на своих плечах? Совсем обнаглели хейтеры школьного разлива.
Комментарий удален модератором
Ответ Vinnipukh Vinni
Умирающий МЮ, который занял 2 место в АПЛ перед его приходом Да, умирающий ))))) А "кризисный" Юве до его прихода горя не знал и собирался наконец ЛЧ взять. Они думали, что Кришти им поможет )))) Единственное, что он делал в соло в Юве - это топил и разваливал его. Так же, как и МЮ. Умеет же.
Уровень аналитики твоей - школьник, который судит по фифе. Мальчик, если бы ты смотрел тот сезон МЮ, то видел бы, что львиная доля этих достижений - на отскоках при почти нулевом КПД и спаде МС, Челси, Арсенала. И второй сезон после этого, когда Рон стал лучшим бомбардиром - показатель того чуда, которое было в первом сезоне.
Про Юве отдельно посмеялся: то, что он выигрывал до этого - круто, классно. А что же после ухода Рона там не получается ничего?
Может потому, что набрали шлака половину команды, взяли тренером нулевого Пирло, отмыли тонну бабок, за что до сих пор расплачиваются и до сих пор проклятый Роналду из-за этого не даёт побеждать? :)
Школьники такие школьники.
А ты же забыл сказку про великого чемпиона Аль Насср с одним чемпиноством за 10 лет, ну как так..
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Ответ real19024ver
Уровень аналитики твоей - школьник, который судит по фифе. Мальчик, если бы ты смотрел тот сезон МЮ, то видел бы, что львиная доля этих достижений - на отскоках при почти нулевом КПД и спаде МС, Челси, Арсенала. И второй сезон после этого, когда Рон стал лучшим бомбардиром - показатель того чуда, которое было в первом сезоне. Про Юве отдельно посмеялся: то, что он выигрывал до этого - круто, классно. А что же после ухода Рона там не получается ничего? Может потому, что набрали шлака половину команды, взяли тренером нулевого Пирло, отмыли тонну бабок, за что до сих пор расплачиваются и до сих пор проклятый Роналду из-за этого не даёт побеждать? :) Школьники такие школьники. А ты же забыл сказку про великого чемпиона Аль Насср с одним чемпиноством за 10 лет, ну как так..
Это просто факты.

львиная доля этих достижений - на отскоках при почти нулевом КПД и спаде МС
---------------
Продолжай лепить удобные отмазки. Без них Кришти никак не обойдётся ))

ЧЕ хоть выиграет или там тоже Бернарду Силва неправильный?
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Ну Аль Наср и до этого чемпионства не особо то брал
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Кейн два!!!
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