Мудрик забил за «Челси» впервые с марта – «Ноттингему». У него 7 (5+2) очков в 30 матчах АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые с марта.

Вингер лондонского клуба открыл счет в матче с «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). 

Это первое результативное действие украинца в составе «синих» с 11 марта – тогда он поразил ворота «Ньюкасла» (3:2). 

Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей и 2 результативных паса в 30 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно найти здесь

26 комментариев
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как минимум лучше спиннера
+21
-3
+18
Ответ <Inter>
как минимум лучше спиннера
Спиннер в этом плане как Месси вне конкуренции
+16
-1
+15
Ого стату лучше чем у Ямаля.
+16
-2
+14
Ответ <Inter>
как минимум лучше спиннера
Это не сложно
+15
-2
+13
Если бы рядом не кружили бегунки типа Джексона, а играли на него как сегодня Пальмер, то было бы 10+
+13
-5
+8
На самом деле, нет так он плох как он нем все говорят, но и отнюдь не хорош, вторая восьмерка АПЛ, хотя это и есть Челси) но все изменится, будет лучше, я верю)
+10
-2
+8
Ого, а у Антони 1+1 за 100 млн
+7
-1
+6
Ответ Spartakus1984
70 миллионов аааааааааааааааа
39 лет - мозгов 0 аааааааааааааа
+12
-7
+5
Ответ Зелёный гопник
Окупился трансфер! Ура товарищи !!!
Из 1 млрд только Палмер окупился.
Лавиа и Нкунку окупились?
Кайседо с Энцо окупились?
Угочукву?
Дисаси - зацементировал оборону?
+3
0
+3
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Все на Крещатик!!!
Так то у них лучший бомбардир Испании есть, есть другие поводы на крещатике праздновать.
В чем стёб то?
Это мы считаем пасы Кокорина и Зазаряна
+8
-7
+1
Ответ Александр
Так то у них лучший бомбардир Испании есть, есть другие поводы на крещатике праздновать. В чем стёб то? Это мы считаем пасы Кокорина и Зазаряна
Это не стёб Украины, просто переделанная шутка про Никольскую
+2
-1
+1
Радость-то какая! Бревно каким-то небывалым чудом в ворота попало. Спортс, наливай! 😄😄😄
+7
-7
0
А спортс за кого кстати?
+1
-1
0
Ответ sema mixajlov
Спиннер в этом плане как Месси вне конкуренции
Чотко приплел)
+1
-1
0
Ответ Jese Rodrigues
Ого стату лучше чем у Ямаля.
У Ямаля 8 очков гол+пас. У тебя с математикой проблемы?
+1
-1
0
Ответ Александр
Из 1 млрд только Палмер окупился. Лавиа и Нкунку окупились? Кайседо с Энцо окупились? Угочукву? Дисаси - зацементировал оборону?
Дисаси отсюда 😅
+1
-1
0
Ответ markoolio
Если бы рядом не кружили бегунки типа Джексона, а играли на него как сегодня Пальмер, то было бы 10+
а если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой
+1
-1
0
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