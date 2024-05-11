Мудрик забил за «Челси» впервые с марта – «Ноттингему». У него 7 (5+2) очков в 30 матчах АПЛ
Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые с марта.
Вингер лондонского клуба открыл счет в матче с «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
Это первое результативное действие украинца в составе «синих» с 11 марта – тогда он поразил ворота «Ньюкасла» (3:2).
Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей и 2 результативных паса в 30 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно найти здесь.
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