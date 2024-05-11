Слишкович о том, готов ли возглавить «Спартак» на постоянной основе: «Мне нужно больше опыта, но ты учишься, когда работаешь каждый день. Я не боюсь, всегда попробую поработать, результат все покажет»

Владимир Слишкович высказался о продолжении работы главным тренером «Спартака».

« » победил « » (1:0) в 28-м туре Мир .

– и прибавляют, тоже. Успокоили команду или просто устаканился состав?

– Не могу вам дать правильный ответ. Игрок должен чувствовать доверие тренера. Когда игрок его чувствует, он спокойно работает и сделает свою задачу. Каждый из них знает, что им нужно делать и насколько они важны для меня. Они понимают это.

Мое решение в том, чтобы решить, кто готов выйти на какой-либо момент. Я уважаю их не только как футболистов, но и как людей. Когда ты проявляешь уважение, человек тоже должен тебя уважать. У команды было больше психологических проблем. Они показывают, что мы сила, и сейчас никакой клуб не может сказать, что просто обыграют нас.

– Сегодня Зобнин попал в паутину. Это ваш фарт?

– Не знаю. Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет – тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с «Пари НН», забил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная.

– Случайный болельщик перед матчем сказал, что у вас мало опыта, чтобы оставить вас главным тренером. Что можете ему ответить?

– Вы уверены, что болельщик? Может быть, мой родственник? Человек правду сказал. Мне нужно больше опыта, но когда ты работаешь каждый день, ты учишься. Понимаешь ситуации лучше с каждой тренировкой. Каждый день может быть новый момент.

Я не боюсь проблемы опыта. Я всегда попробую поработать. Результат все покажет. Я тоже допускал, допускаю и буду допускать ошибки, но я буду учиться на ошибках, но лучше учиться на чужих.

– Вы сейчас получаете много опыта?

– «Спартак» – большой клуб, – сказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович.