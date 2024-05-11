Слишкович о том, готов ли возглавить «Спартак» на постоянной основе: «Мне нужно больше опыта, но ты учишься, когда работаешь каждый день. Я не боюсь, всегда попробую поработать, результат все покажет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Никита Чернов Матч ТВ Алексис Дуарте Манфред Угальде Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о продолжении работы главным тренером «Спартака».

«Спартак» победил «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Дуарте и Чернов прибавляют, Угальде тоже. Успокоили команду или просто устаканился состав?

– Не могу вам дать правильный ответ. Игрок должен чувствовать доверие тренера. Когда игрок его чувствует, он спокойно работает и сделает свою задачу. Каждый из них знает, что им нужно делать и насколько они важны для меня. Они понимают это.

Мое решение в том, чтобы решить, кто готов выйти на какой-либо момент. Я уважаю их не только как футболистов, но и как людей. Когда ты проявляешь уважение, человек тоже должен тебя уважать. У команды было больше психологических проблем. Они показывают, что мы сила, и сейчас никакой клуб не может сказать, что просто обыграют нас.

Сегодня Зобнин попал в паутину. Это ваш фарт?

– Не знаю. Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет – тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с «Пари НН», забил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная.

Случайный болельщик перед матчем сказал, что у вас мало опыта, чтобы оставить вас главным тренером. Что можете ему ответить?

– Вы уверены, что болельщик? Может быть, мой родственник? Человек правду сказал. Мне нужно больше опыта, но когда ты работаешь каждый день, ты учишься. Понимаешь ситуации лучше с каждой тренировкой. Каждый день может быть новый момент.

Я не боюсь проблемы опыта. Я всегда попробую поработать. Результат все покажет. Я тоже допускал, допускаю и буду допускать ошибки, но я буду учиться на ошибках, но лучше учиться на чужих.

Вы сейчас получаете много опыта?

– «Спартак» – большой клуб, – сказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович.

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18 комментариев
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Нужно назначать, Слишкович оказался хорошим психологом и мотиватором, как в свое время Каррера....
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А почему бы и не попробовать, чем рискует Спартак? Еврокубков нет, результат сейчас он дает. Да, возможно команда едет на эмоциональном подъеме после увольнения, но тем не менее.
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+14
Уровновешанный, умный мужик, желаю тебе успехов в в работе...
+10
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+10
Слишкович результатми пока что ставит в тупик руководство Спартака. Посмотрим, что будет дальше.
+7
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+7
Не надо бежать впереди паровоза. Матч с "Балтикой" много чего прояснит. Там ребята сломя голову бежать вперёд не будут, а позиционка у нас никакая. Сдюжит Слишкович гостевую битву с Игнашевичем, и чем один товарищ не шутит.
+6
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+6
Ответ Spartakus1984
НЕ всегда виноват в поражениях тренер,от игроков всё еще больше зависит.
Полностью с вами согласен. Надеемся, что ни тренер, ни игроки не подкачают.
+5
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+5
Как-то он по-человечески приятен. (болельщик ЦСКА)
+5
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+5
Может это был мой родственник? 😂😂😂 с юмором все ок по крайней мере
+5
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+5
Ответ Вячеслав Припузов
Нужно назначать, Слишкович оказался хорошим психологом и мотиватором, как в свое время Каррера....
И, самое главное, уровень бреда в интервью снизился до 0
+5
-1
+4
Ответ Алексей Маликов
Не надо бежать впереди паровоза. Матч с "Балтикой" много чего прояснит. Там ребята сломя голову бежать вперёд не будут, а позиционка у нас никакая. Сдюжит Слишкович гостевую битву с Игнашевичем, и чем один товарищ не шутит.
НЕ всегда виноват в поражениях тренер,от игроков всё еще больше зависит.
+4
0
+4
При Слишковичи ребята поверили в себя, что можно выигрывать, ну почему не дать Возможность проявить себя главным тренером?
+3
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+3
Не перехвалить бы ! А то у нас , от любви до ненависти даже меньше шага !!! Продолжаем в Кёнинге !!! Удачи Нам !!!
+3
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+3
Слишкович наш тренер на десятилетия !!! С ним мы будем Чемпионами !!! Наконец то нашли хорошего качественного настоящего тренера !!! Не вздумайте его убрать !!!
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Здраво рассуждает.
Вперёд, Спартак!
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Я не волшебник, я только учусь....
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нужно хорошо закончить, а там всё решат...
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Ответ Вячеслав Припузов
Нужно назначать, Слишкович оказался хорошим психологом и мотиватором, как в свое время Каррера....
но ты же понимаешь что это не на долго
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Ответ Вячеслав Припузов
Нужно назначать, Слишкович оказался хорошим психологом и мотиватором, как в свое время Каррера....
Учитывая то, что Каррера в свое время был отличным мотиватором, у него был отличный штаб с Пилипчуком (которого тут любят поливать помоями), который вносил в команду очень много.
Сейчас же исключительно эмоциональный подъем, который просто перекрывает тактически провали (их очень много у Слишковича). Эмоции быстро уйдут, а вот футбол быстро не появится.
Так что важно не замылить себе взгляд успешной концовкой и искать все таки тренера.
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