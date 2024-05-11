«Аль-Хилаль» Малкома стал чемпионом Саудовской Аравии – в 19-й раз

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Аль-Хазем Александар Митрович Яссин Буну Калиду Кулибали Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич Футбол

«Аль-Хилаль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Команда Жорже Жезуша обыграла «Аль-Хазем» в чемпионате Саудовской Аравии и гарантировала себе чемпионский титул за три тура до конца турнира.

Клуб из Эр-Рияда набрал 89 очков после 31 матча и опережает «Аль-Наср» на 12 баллов. Это 19-е чемпионство «Аль-Хилаля».

Отметим, что за клуб выступает бывший футболист «Зенита» Малком. Команду также представляют Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну и Неймар. Последний провел лишь три матча в чемпионате, после чего выбыл, получив травму крестообразной связки колена. 

14 комментариев
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Спелый фрукт снова мимо трофея…
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Всего лишь 4 очко потерял Аль Хилаль.
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Браво Неймар👏👏👏
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Это было ясно давно.. Поздравляем!!!.. 👍 .. Хиляль - команда, где каждый игрок на своём месте.. От них же будет лучший игрок чемпионата.. Безтрофейник опять будет вырывать статуэтку у условного Милинковича.. Насровцы притихли, чтобы не постить новость и не делать ей рекламу.. Предсказуемо.. Чемпионы всегда остаются чемпионами.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭🍓🪠🌼
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Предсказуемо.
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Роналду, Бензема... А чемпион Малком! Ещё и Неймар, при этом как бы вообще не напрягаясь. 300 мультов зарабатывает, чемпион становится, при этом вообще не играет.
Вот оно... Кто не работает, тот ест
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У них там из 18 команд только две не начинаются на «Аль-…»)
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Где-то в пустыне плачет клубничка))
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И к чему наброс? Опять хотите развести срач? Роналду лучший в истории. И свой клуб тащит. Уж извините, вратарём, защитником и опорником вместо остальной команды он быть не может.
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Мои поздравления сильнейшей команде СА и второй команде ближнего востока!
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Русские вперёд! Малков красавец!
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Эффект кринжиануса
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Ответ Cruel Snake
Роналду, Бензема... А чемпион Малком! Ещё и Неймар, при этом как бы вообще не напрягаясь. 300 мультов зарабатывает, чемпион становится, при этом вообще не играет. Вот оно... Кто не работает, тот ест
Малкому 26, Роналду и Бензема под 40. Прекрасное сравнение. Сравнил бразила у которого карьера = деньги с легендами футбола.
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