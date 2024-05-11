«Аль-Хилаль» Малкома стал чемпионом Саудовской Аравии – в 19-й раз

«Аль-Хилаль» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Команда Жорже Жезуша обыграла « » в чемпионате Саудовской Аравии и гарантировала себе чемпионский титул за три тура до конца турнира.

Клуб из Эр-Рияда набрал 89 очков после 31 матча и опережает «Аль-Наср» на 12 баллов. Это 19-е чемпионство « ».

Отметим, что за клуб выступает бывший футболист «Зенита» Малком. Команду также представляют , Александар Митрович, Рубен Невеш, , и Неймар. Последний провел лишь три матча в чемпионате, после чего выбыл, получив травму крестообразной связки колена.