Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову в штрафной. Чалов реализовал 11-метровый

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Матео Кассьерра Федор Чалов Илья Агапов Футбол

ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Зенитом».

На 55-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ форвард петербуржцев Матео Кассьерра в своей штрафной площади наступил на ногу защитнику армейцев Илье Агапову, после чего тот упал на газон.

Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, назначил одиннадцатиметровый.

Ударом с точки счет в матче открыл Федор Чалов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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14 комментариев
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Отвратное судейство
Пенальти по делу, но все остальные решения Иванова - днище
Красную Зе должен быть получать на первых минутах
+36
-12
+24
Пенальти был, но к этому моменту ЦСКА в девятером должен был играть
+22
-9
+13
Пенальти тут да все четко,но как не удалить за прыжок сзади в ноги Заболотного это надо постараться. Иванов совсем плывет. и ведь уже было такое с Краснодаром.
+13
0
+13
Ответ Mihail0910
Неделя нытья болельщиков зенита объявляется открытой
А чего ныть? Пенальти по делу, если конкретно по этой новости. В целом судья так себе отрабатывает матч.
+14
-3
+11
Иванов - это позорище
+3
-2
+1
По пенальти вопросов нет.
Есть вопросы по другим решениям и весомые.
Заболотный точно на две ЖК наиграл, Мойзес тоже на тоненького.
Да и фол перед штрафным, который вылился в пенальти - на тоненького.

Хотя признать честно, в этом сезоне играем мы отвратно.
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бесспорный...даже удивительно что сразу не поставил...
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Ответ Vitor Dia
Отвратное судейство Пенальти по делу, но все остальные решения Иванова - днище Красную Зе должен быть получать на первых минутах
Стандартный локоть - желтая, вы о чем?
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Ответ Vitor Dia
Отвратное судейство Пенальти по делу, но все остальные решения Иванова - днище Красную Зе должен быть получать на первых минутах
Мозйес то же должен быть уволен с поля - он ломал зенитовцев весь матч ! Но ... у судьи было тяжелое материвльное положение )))
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