Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову в штрафной. Чалов реализовал 11-метровый
ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Зенитом».
На 55-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ форвард петербуржцев Матео Кассьерра в своей штрафной площади наступил на ногу защитнику армейцев Илье Агапову, после чего тот упал на газон.
Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, назначил одиннадцатиметровый.
Ударом с точки счет в матче открыл Федор Чалов.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Пенальти по делу, но все остальные решения Иванова - днище
Красную Зе должен быть получать на первых минутах
Есть вопросы по другим решениям и весомые.
Заболотный точно на две ЖК наиграл, Мойзес тоже на тоненького.
Да и фол перед штрафным, который вылился в пенальти - на тоненького.
Хотя признать честно, в этом сезоне играем мы отвратно.