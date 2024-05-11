Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову в штрафной. Чалов реализовал 11-метровый

ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Зенитом».

На 55-й минуте игры 28-го тура Мир форвард петербуржцев в своей штрафной площади наступил на ногу защитнику армейцев , после чего тот упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, назначил одиннадцатиметровый.

Ударом с точки счет в матче открыл .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»