У Дзюбы поднялась температура после тренировки в плохих погодных условиях 8 мая («Спорт-Экспресс»)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Оренбург Спорт-Экспресс Здоровье Даниил Худяков Футбол

Стала известна причина заболевания Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» пропустит матч с «Оренбургом» из-за болезни.

По информации «Спорт-Экспресса», Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий – в тот же день у него поднялась температура. Как сообщает источник, с высокой долей вероятности Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура Мир РПЛ против «Факела».

Отмечается, что после тренировки 8 мая температура также поднялась у вратаря Даниила Худякова, он не полетел с командой в Оренбург на игру 28-го тура.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

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11 комментариев
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У Дзюбы поднялась температуры после онанизма в плохих погодных условиях
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Пастельный режим и главное не беспокоить парня своего 🤣💦
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Езжай в Китай, там лучше условия 😆
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На морозе вредно стоять
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Что там еще поднялось у Дзюбы? Держите в курсе.
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«Видео как поднимается можете посмотреть на порнхабе в разделе «Самсамыч»- также указано в заметке
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Бедненький! Лечиться надо.
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Ну вот и знак свыше - пора уходить
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А больше у него ничего не поднялось?
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Обломал всех, кто его закэпил в фэнтези
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