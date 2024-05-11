У Дзюбы поднялась температура после тренировки в плохих погодных условиях 8 мая («Спорт-Экспресс»)

Стала известна причина заболевания Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что нападающий « » пропустит матч с « » из-за болезни.

По информации « », Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий – в тот же день у него поднялась температура. Как сообщает источник, с высокой долей вероятности Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура Мир РПЛ против «Факела».

Отмечается, что после тренировки 8 мая температура также поднялась у вратаря , он не полетел с командой в Оренбург на игру 28-го тура.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.