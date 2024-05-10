Чемпионат России. «Крылья» примут «Ахмат», «Зенит» сыграет в субботу с ЦСКА, «Спартак» – с «Краснодаром»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

28-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Крылья Советов» – «Ахмат».

В субботу «Спартак» примет «Краснодар», «Зенит» – ЦСКА, «Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой».

В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Оренбургом».

Чемпионат России

28-й тур

Крылья Советов – Ахмат
Дата проведения
10 мая, 16.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Ростов
Дата проведения
11 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Краснодар
Дата проведения
11 мая, 16.30, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
11 мая, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Динамо
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Локомотив
Дата проведения
12 мая, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Урал
Дата проведения
12 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Пари НН
Дата проведения
12 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вся страна за Спартак и коней!
+7
-4
+3
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Спартак и коней!
Вся страна за Балтику!!!🔥👍☝️
+1
0
+1
Семак! Помни о Зареме!
:-)
0
0
0
Удачи и победы Краснодарчику и коныкам
+3
-3
0
Близок к завершению чемпионат, ждем разрешения интриги!
0
0
0
Ответ Ритка
Удачи и победы Краснодарчику и коныкам
Не быки, а тёлки.🤷‍♂️
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий