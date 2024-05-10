Чемпионат России. «Крылья» примут «Ахмат», «Зенит» сыграет в субботу с ЦСКА, «Спартак» – с «Краснодаром»
28-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Крылья Советов» – «Ахмат».
В субботу «Спартак» примет «Краснодар», «Зенит» – ЦСКА, «Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой».
В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Оренбургом».
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 16.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 12 мая, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
:-)