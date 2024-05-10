Чемпионат России. «Крылья» примут «Ахмат», «Зенит» сыграет в субботу с ЦСКА, «Спартак» – с «Краснодаром»

28-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Крылья Советов» – «Ахмат».

В субботу « » примет « », « » – , « » сыграет в гостях с «Балтикой».

В воскресенье « » встретится на выезде с « ».

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28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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