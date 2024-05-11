Федотов об отсутствии Акинфеева в старте с «Зенитом»: «Со здоровьем у Игоря все в порядке, такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Федор Чалов Хелвен Владислав Тороп Футбол

Владимир Федотов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе ЦСКА.

Акинфеев остался в запасе на матч 28-го тура Мир РПЛ с «Зенитом», место в воротах армейцев займет Владислав Тороп.

– Со здоровьем у Игоря все в порядке. Такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать.

А отсутствие в старте Хелвена?

– Все здоровы, кто приехал в Санкт‑Петербург. Они готовы выйти на поле в любой момент.

Чалов на острие атаки?

– Ротация. Есть всегда тактические моменты. Сегодня – Федя Чалов.

Что скажете о сопернике?

– Команда мощная, команда укомплектована хорошими мастерами. Нас ожидает серьезный матч.

Держите в уме матч на Кубок через несколько дней?

– Так невозможно. На кону стоит сегодняшний матч. После этого матча уже будем думать о Кубке, – сказал главный тренер ЦСКА.

3 комментария
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Игарь спину наверное потянул, все таки не молодой, чтоб столько раз доставать мяч из ворот в матче с Балтикой
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Есть ощущение, что Игорь закончит после этого сезона
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