Федотов об отсутствии Акинфеева в старте с «Зенитом»: «Со здоровьем у Игоря все в порядке, такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать»
Владимир Федотов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе ЦСКА.
Акинфеев остался в запасе на матч 28-го тура Мир РПЛ с «Зенитом», место в воротах армейцев займет Владислав Тороп.
– Со здоровьем у Игоря все в порядке. Такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать.
– А отсутствие в старте Хелвена?
– Все здоровы, кто приехал в Санкт‑Петербург. Они готовы выйти на поле в любой момент.
– Чалов на острие атаки?
– Ротация. Есть всегда тактические моменты. Сегодня – Федя Чалов.
– Что скажете о сопернике?
– Команда мощная, команда укомплектована хорошими мастерами. Нас ожидает серьезный матч.
– Держите в уме матч на Кубок через несколько дней?
– Так невозможно. На кону стоит сегодняшний матч. После этого матча уже будем думать о Кубке, – сказал главный тренер ЦСКА.