Федотов об отсутствии Акинфеева в старте с «Зенитом»: «Со здоровьем у Игоря все в порядке, такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать»

Владимир Федотов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе ЦСКА.

остался в запасе на матч 28-го тура Мир РПЛ с « », место в воротах армейцев займет Владислав Тороп.

– Со здоровьем у Игоря все в порядке. Такое решение принято. Здесь более нечего обсуждать.

– А отсутствие в старте Хелвена?

– Все здоровы, кто приехал в Санкт‑Петербург. Они готовы выйти на поле в любой момент.

– Чалов на острие атаки?

– Ротация. Есть всегда тактические моменты. Сегодня – .

– Что скажете о сопернике?

– Команда мощная, команда укомплектована хорошими мастерами. Нас ожидает серьезный матч.

– Держите в уме матч на Кубок через несколько дней?

– Так невозможно. На кону стоит сегодняшний матч. После этого матча уже будем думать о Кубке, – сказал главный тренер .