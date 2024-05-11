Гюлер забил 3 гола в 5 последних матчах за «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гранада Фран Гарсия Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер забил 3-й гол в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» поразил ворота «Гранады» в добавленное к первому тайму время – 2:0. Ассистировал ему защитник Фран Гарсия.

В пяти последних играх в чемпионате Испании турок отметился тремя голами. Всего у него 7 матчей в составе мадридцев в Ла Лиге.

Подробно со статистикой 19-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Гранада» – «Реал». 0:3 – Браим Диас забил. Онлайн-трансляция

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21 комментарий
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Невероятный талант.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сарказм?
Дебилизм
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Игра в основе = гол..

Хорош турок.. Но все равно жаль его.. Ведь прошлым летом, сразу после перехода в Реал, каталонские эксперты сразу же списали его из профи.. А с ними не поспоришь..
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бриллиант
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Типичный фанат Барсы, которому хочется доказать непонятно что
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Ответ dr. cage
Игра в основе = гол.. Хорош турок.. Но все равно жаль его.. Ведь прошлым летом, сразу после перехода в Реал, каталонские эксперты сразу же списали его из профи.. А с ними не поспоришь..
ну и в чем болела барсы были не правы?))турок сидит на лавке реала.извини но это такое себе достижение если честно
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Не плохо. Пусть продолжает в том же духе
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А какой положил Браим 😋
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Будущее Мадрида растет.
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Очень рад за турка, неужели он играет и забивает, удачи парню!!
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Скоро он будет играть ещё лучше
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Фермин конечно техничный игрок, он ему надо играть в футзале .
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Ответ Predator87
только его удел лавку полировать.ну или быть игроком ротации.по моему лучше играть в основе в команде попроще,чем сидеть на лавке реала
Всему своё время. Ещё рано.
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