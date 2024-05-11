Гюлер забил 3 гола в 5 последних матчах за «Реал»
Арда Гюлер забил 3-й гол в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» поразил ворота «Гранады» в добавленное к первому тайму время – 2:0. Ассистировал ему защитник Фран Гарсия.
В пяти последних играх в чемпионате Испании турок отметился тремя голами. Всего у него 7 матчей в составе мадридцев в Ла Лиге.
Подробно со статистикой 19-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
«Гранада» – «Реал». 0:3 – Браим Диас забил. Онлайн-трансляция
Хорош турок.. Но все равно жаль его.. Ведь прошлым летом, сразу после перехода в Реал, каталонские эксперты сразу же списали его из профи.. А с ними не поспоришь..