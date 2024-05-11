Мурад Мусаев: «Извиняюсь перед жителями Краснодара. Если хочешь титул, должен играть лучше»
Мурад Мусаев принес извинения после поражения от «Спартака» (0:1).
«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше.
Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы.
Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», – сказал главный тренер «Краснодара».
Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»
"Если вам в трамвае говорят извиняюсь, то это значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен». .................«Один из друзей моих литераторов, — сообщает Г. Винокур, — пробовал объяснить мне свое отвращение к слову извиняюсь весьма грамматически. Неприятно это слово, оказывается, потому, что свидетельствует о невежливости говорящего. Свою просьбу извинить он излагает не в повелительном наклонении (имеющем также смысл проси- тельный), а в форме декларативной: я, мол, извиняюсь, и баста, а вы уже как хотите».