Мурад Мусаев: «Извиняюсь перед жителями Краснодара. Если хочешь титул, должен играть лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев принес извинения после поражения от «Спартака» (0:1).

«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше.

Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы.

Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», – сказал главный тренер «Краснодара».

Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»

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58 комментариев
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Если хочешь титул, нужен тренер. Тренера уволили и назначили физрука. Поэтому без титула в этот раз
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Тут не Мусаев, а Галицкий должен извиняться
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Правильно говорить "извините меня". А "извиняюсь" = я сам себя извиняю, а извиняете вы меня или нет - мне плевать.
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Мусаев не виноват. Кроме своих понтов иногда. Любой здравомыслящий человек понимает, что он физрук
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Ответ Soap74
Если хочешь титул, нужен тренер. Тренера уволили и назначили физрука. Поэтому без титула в этот раз
Ладно бы назначили. Вернули! Видимо сразу не поняли топ уровень.
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Ответ ОттоДракула
Прикол будет, если он в итоге выиграет чемпионат.
Чемпионат краснодарского края он максимум может выиграть
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Добрый вечер. Друзья,ну сколько можно,в конце концов,называть проф.непригодных людей физруками ?. Я вот работаю в школе у нас физрук за детей и работу душой болеет, помогает чем может,добросовестно работает. Давайте другой эпитет придумывайте
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Это ужасная ошибка Галицкого вернуть Мусаева..
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среди жителей Краснодара все 100% за Краснодар?
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Ответ Overkiller
Ивич посмел сказать хозяину что именно он Главный Тренер Команды.
Там все началось с того, что Ивич выпер Хашига из раздевалки, который пришел давать наставления тренеру и команде, как надо играть. И понеслось...
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Может перед болельщиками надо,а не перед жителями города? Часть,болеющая за Кубань наверняка рада очередному сливу быков
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А от Зобнина - это лёгкий мяч? Ну-ну.)
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Краснодар явно упустил все шансы на чемпионство, больше таких моментов и чемпионатов для него не будет. Надеюсь Зенит проиграет ЦСКА, а Динамо выиграет у Балтики.
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Ответ Dims32
Это ужасная ошибка Галицкого вернуть Мусаева..
Ивич посмел сказать хозяину что именно он Главный Тренер Команды.
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Ответ Soap74
Если хочешь титул, нужен тренер. Тренера уволили и назначили физрука. Поэтому без титула в этот раз
Хочешь быть счастливым - будь им.
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Ответ serginn
Правильно говорить "извините меня". А "извиняюсь" = я сам себя извиняю, а извиняете вы меня или нет - мне плевать.
Кстати да, многие до сих делают эту ошибку, мне на нее еще в детстве крестная указала, у нас очень многообразный язык, с очень многими тонкостями
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Ответ Ксения Гусева
тут не всё так просто! Галицкого газпром зажал, так же с Динамо будет сегодня в Калининграде
Че ставим на Балтику хату?
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Ответ VDX00
Ладно бы назначили. Вернули! Видимо сразу не поняли топ уровень.
Лучше б Юран был
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такое ощущение, что газпром покупает соперников, когда не могут сами и судьи не помогают! Галицкого или запугали, может купили. ну не играет Краснодар!!! отсюда и Мусаева поставили, будет на кого свалить...
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Ответ slow focus
правильнее уж тогда "простите". "извиняюсь" это просто колхозная форма "извините"
У Вас, уважаемый, в двух строчках - 4 ошибки, не считая ошибочности суждения в целом.
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Ответ Александр Бородин
Странно что тебя минусят
Неучи-с, обижаются...
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Ответ serginn
Хоть русак, хоть беляк, опровержение не принимается. "Если вам в трамвае говорят извиняюсь, то это значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен». .................«Один из друзей моих литераторов, — сообщает Г. Винокур, — пробовал объяснить мне свое отвращение к слову извиняюсь весьма грамматически. Неприятно это слово, оказывается, потому, что свидетельствует о невежливости говорящего. Свою просьбу извинить он излагает не в повелительном наклонении (имеющем также смысл проси- тельный), а в форме декларативной: я, мол, извиняюсь, и баста, а вы уже как хотите».
Странно что тебя минусят
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Ответ serginn
Правильно говорить "извините меня". А "извиняюсь" = я сам себя извиняю, а извиняете вы меня или нет - мне плевать.
правильнее уж тогда "простите". "извиняюсь" это просто колхозная форма "извините"
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Ответ Ёшкин
Бред. Я как русак опровергаю эту чушь
Хоть русак, хоть беляк, опровержение не принимается.

"Если вам в трамвае говорят извиняюсь, то это значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен». .................«Один из друзей моих литераторов, — сообщает Г. Винокур, — пробовал объяснить мне свое отвращение к слову извиняюсь весьма грамматически. Неприятно это слово, оказывается, потому, что свидетельствует о невежливости говорящего. Свою просьбу извинить он излагает не в повелительном наклонении (имеющем также смысл проси- тельный), а в форме декларативной: я, мол, извиняюсь, и баста, а вы уже как хотите».
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Ответ serginn
Правильно говорить "извините меня". А "извиняюсь" = я сам себя извиняю, а извиняете вы меня или нет - мне плевать.
Ну, по такой логике Мусаев всё правильно сказал. Краснодар зелёный, а ему фиолетово😎
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Ответ Soap74
Если хочешь титул, нужен тренер. Тренера уволили и назначили физрука. Поэтому без титула в этот раз
да просто состав не тянет
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Стэтхем лучше бы не смог сформулировать причину по которой упустили чемпионство
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Ответ Неймар Каземиров
Вряд ли такие вообще существуют. Клуба то такого вроде уже нет
В ФНЛ играет второй сезон)
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Если бы физрук имел совесть то сегодня же написал бы заявление об уходе и дал возможность команде побороться за чемпионство
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если Динамо не выииграет этот чемпионат,то значит никогда..
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