Мурад Мусаев: «Извиняюсь перед жителями Краснодара. Если хочешь титул, должен играть лучше»

Мурад Мусаев принес извинения после поражения от «Спартака» (0:1).

«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше.

Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы.

Я извиняюсь перед всеми жителями . Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», – сказал главный тренер «Краснодара».

Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»