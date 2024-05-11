Экс-защитник «Рубина» Попов о Карпине: «За какие заслуги он тренер сборной России, как играет «Ростов» – нонсенс, приехали просто отбыть номер. Какие-то подковерные игры, может»

Теги Ростов Рубин Алексей Попов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Алексей Попов раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Ростовчане в гостях уступили «Рубину» (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

– Я не понимаю, за какие заслуги у нас этот тренер – главный тренер сборной России. Потому что как они играют, это нонсенс какой-то. Выход из обороны – постоянные ошибки. У них вратарь не знает, что нельзя давать среднюю и короткую передачу вертикально низом.

Постоянные ошибки приводят к тому, что соперники получают уверенность, зарабатывают стандарты. Со стандартов «Ростов» ошибается и получает три гола. А «Рубин» играл в свою игру: не давать сыграть другим и на ошибке подловить соперника.

«Ростов» был очень вялый. С чем это связано? Я не знаю. Пытаются играть от ворот, а адресата нет, некому отдавать. Непонятно, на что надеялись. Вероятно, просто приехали отбыть номер. Может, какие-то подковерные игры. «Рубин», конечно, молодцы, поздравляю! Сыграли надежно, не дали ничего создать, заслуженно победили.

Может быть, дело в том, что команда и от вылета далеко, и от первой тройки, поэтому так играла?

– Насколько я знаю, за каждое место букмекеры доплачивают, причем солидные суммы для бюджета клуба. Подняться на два места – это 100-150 млн. Это очень существенно. Оба тренера перед игрой говорят: «Надо выигрывать».

Я не хочу негативить, но я хочу услышать: «Мы каждую игру стараемся прогрессировать», но никто этого не говорит. Они все хотят эфемерно получить три очка, говорят: «Мы будем биться». Так ты не выходи биться, а каждую игру прибавляй, чтобы у тебя все было стабильно, тогда и очки будут. Но об этом никто не говорит.

Почему-то никто не хочет сказать такие слова, важные для всех. Да, у нас нет целей в турнирной таблице, но мы стараемся улучшить свою игру и становиться все лучше от матча к матчу. А в конце сезона будем ставить задачи на следующий, – сказал бывший защитник «Рубина» Алексей Попов.

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9 комментариев
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Ты проедь весь сезон 30 часов на автобусах, а не 1,5 на самолете, явно усталость накопится
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А сборная сейчас готовится к евро ? Или на ЧМ отбирается ? Сейчас лучше кандидатуры нет, условно сборная играет товарки, напомню к отбору евро, в стыки вывел именно Карпин ! А этот горе футболист , кроме игры за амкар и хейтерства в интервью ничем не запомнился
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Ему надо идти помощником в штаб к Мостовому , после поражений будут вдвоем желчь в интервью пускать
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Кто такой Попов?
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Ты кто вообще?
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Сперва показалось что Полоз обиделся и высказался.
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Так же играют и Крылья Советов,безвольно проигрывая командам,стоящим ниже в турнирной таблице
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– Насколько я знаю, за каждое место букмекеры доплачивают, причем солидные суммы для бюджета клуба. Подняться на два места – это 100-150 млн. Это очень существенно. Оба тренера перед игрой говорят: «Надо выигрывать»
....
Это посерьёзнее, чем бросьте денег на карту))
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