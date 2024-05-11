Обляков заблокировал удар Вендела по пустым воротам ЦСКА после ошибки Торопа
Иван Обляков не позволил «Зениту» забить после ошибки Владислава Торопа.
На 38-й минуте матча 28-го тура Мир РПЛ голкипер ЦСКА, попытавшись выбить мяч из штрафной, попал в Облякова.
Форвард петербуржцев Иван Сергеев воспользовался отскоком и сделал пас хавбеку Венделу, а бразилец пробил по пустым воротам.
Обляков успел заблокировать удар, после чего Тороп поймал мяч.
И за этот момент просто обязан отблагодарить Облякова за вынос.