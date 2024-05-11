Обляков заблокировал удар Вендела по пустым воротам ЦСКА после ошибки Торопа

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Иван Обляков Вендел Иван Сергеев Владислав Тороп Футбол

Иван Обляков не позволил «Зениту» забить после ошибки Владислава Торопа.

На 38-й минуте матча 28-го тура Мир РПЛ голкипер ЦСКА, попытавшись выбить мяч из штрафной, попал в Облякова.

Форвард петербуржцев Иван Сергеев воспользовался отскоком и сделал пас хавбеку Венделу, а бразилец пробил по пустым воротам.

Обляков успел заблокировать удар, после чего Тороп поймал мяч.

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8 комментариев
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Этот момент можно считать олицетворением чемпионской гонки.
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А что Акинфеев на банке? Решили дать шанс молодому? Или травма?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Акинфеев потерял место в основе?
Нет, просто Торопа тоже выпускать надо, да и Акинфеев уже не молодой
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Ответ Max Zhomkov
А что Акинфеев на банке? Решили дать шанс молодому? Или травма?
Кубок важнее, надо отдохнуть
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Тороп, конечно, очень сильно нервничает - один ор с Дивеевым друг на друга чего стоит.
И за этот момент просто обязан отблагодарить Облякова за вынос.
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Супер спасение. Иван отыграл на все 💯.
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Ответ Max Zhomkov
А что Акинфеев на банке? Решили дать шанс молодому? Или травма?
Решили дать шанс, и совсем не зря)
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