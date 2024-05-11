Обляков заблокировал удар Вендела по пустым воротам ЦСКА после ошибки Торопа

Иван Обляков не позволил «Зениту» забить после ошибки Владислава Торопа.

На 38-й минуте матча 28-го тура Мир голкипер , попытавшись выбить мяч из штрафной, попал в .

Форвард петербуржцев воспользовался отскоком и сделал пас хавбеку , а бразилец пробил по пустым воротам.

Обляков успел заблокировать удар, после чего Тороп поймал мяч.